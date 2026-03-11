"A nova Pamela Anderson": esta modelo está deixando sua marca no elenco da próxima "Baywatch".

Léa Michel
A modelo e personalidade da televisão americana Brooks Nader se juntou ao elenco do reboot de "Baywatch". Ela anunciou a novidade em seu Instagram no dia 9 de março, confirmando seu papel como personagem fixa na produção da Fox, com estreia prevista para a temporada 2026/27.

Selene, a rival franca

Brooks Nader interpretaria Selene, capitã dos salva-vidas da praia de Zuma, descrita como "franca" e excelente no trabalho, mas constantemente em conflito com Hobie Buchannon (Stephen Amell), o capitão do "Baywatch". A rivalidade, já explosiva entre eles, se intensifica quando Hobie traz sua filha Charlie (Jessica Belkin) para a equipe, revelando tensões muito mais profundas do que simples diferenças profissionais.

Um elenco que promete um espetáculo incrível.

Brooks Nader junta-se a um elenco já impressionante: a atriz americana Hassie Harrison (Nat), o ator americano Thaddeus LaGrone (Brad), a atriz Jessica Belkin (Charlie), com o ator americano David Chokachi reprisando seu papel recorrente como Cody Madison, gerente do bar The Shoreline e mentor dos jovens salva-vidas.

Fãs em frenesi

O anúncio incendiou as redes sociais: "A nova Pamela Anderson chegou!" , "Brooks Nader como Selene é perfeita, ela vai ser incrível!" , exclamaram os fãs, ansiosos para ver essa musa da moda vestir o lendário uniforme vermelho para resgates cheios de adrenalina e tramas picantes no reboot de "Baywatch".

Em resumo, Brooks Nader está emergindo como a nova figura carismática do reboot de "Baywatch", prometendo reacender a chama da série cult dos anos 90. Com seu papel como uma capitã explosiva, ela já está sendo apontada como o ícone desta nova geração de salva-vidas.

