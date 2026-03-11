Zendaya surpreende a todos com um corte de cabelo curto e um visual minimalista.

Léa Michel
Zendaya surpreendeu a todos com um corte de cabelo curto ultrachique e um visual minimalista que cativou todos os olhares. Durante a Semana de Moda de Paris, a atriz, produtora e modelo americana exibiu uma silhueta elegante, confirmando seu status como um ícone fashion inegável.

Um bob encaracolado ultrachique

Na Semana de Moda de Paris, Zendaya exibiu um corte bob curto e cacheado, inspirado nos anos 1920 e em Betty Boop, com uma risca lateral que sutilmente cobria um dos olhos, criando um efeito dramático e sofisticado. Esse corte estruturado modernizou instantaneamente seu rosto, adicionando um toque retrô-futurista.

Silhueta limpa e elegância nupcial

Zendaya optou por um vestido branco assimétrico inspirado em vestidos de noiva, com gola alta, mangas curtas dobradas, saia balonê mullet e um cinto preto que acentuava sua cintura. Completando o look com scarpins pretos de bico fino, a produção minimalista brincou com contrastes e volumes, criando um visual gráfico e elegante. Sua maquiagem — delineador preto fino, sombra marrom luminosa e lábios vermelhos frios — juntamente com joias douradas e de diamantes, adicionou um brilho sutil.

Fãs maravilhados

Esse look imediatamente incendiou as redes sociais: "Zendaya, rainha do minimalismo!" , "Esse chapéu bucket é revolucionário, você está perfeita!", exclamaram os fãs, elogiando mais uma vez seu talento para transformar a simplicidade em uma poderosa declaração de moda.

Com esse corte curto e minimalismo controlado, Zendaya reafirma seu papel como uma "visionária criadora de tendências". Essa refinada "revival nupcial" prova que ela se destaca em reinventar as regras com uma elegância atemporal e descomplicada.

Após ser alvo de chacotas por sua aparência, esta influenciadora dá uma resposta muito pessoal.

