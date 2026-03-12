Aos 60 anos, Cindy Crawford exibe seu visual sem maquiagem e compartilha sua rotina matinal.

A supermodelo americana Cindy Crawford prova que não precisa de artifícios para brilhar. A icônica modelo apareceu recentemente sem maquiagem em um vídeo no Instagram, onde compartilhou sua rotina matinal de bem-estar, uma mistura de autocuidado e gentileza no dia a dia.

Uma beleza natural em sua jacuzzi

Ao acordar, Cindy exibe uma expressão natural, ainda de pijama, antes de vestir um roupão e iniciar seus rituais. Ela entra na banheira de hidromassagem ao ar livre, como se fosse um mergulho matinal, com os cabelos presos em um coque frouxo e um colar de ouro simples, abraçando completamente seu corpo e seus 60 anos com serenidade, enquanto a suave luz da manhã acaricia sua pele.

Uma rotina de cuidados com a pele e bem-estar altamente estruturada

A manhã dela começa por volta das 6h com alguns alongamentos na beira da cama, seguidos de uma escovação a seco nas pernas para estimular a circulação sanguínea. Ela continua com uma massagem facial gua sha e, em seguida, sessões de luz vermelha no couro cabeludo e no rosto — gestos que fazem parte de sua rotina pessoal para manter o brilho da pele e a vitalidade dos cabelos, sem pretender estabelecer um padrão ou um modelo a ser seguido aos 60 anos.

Pequenos gestos de saúde e um momento de "conexão com a terra"

Para o seu bem-estar interior, a supermodelo americana Cindy Crawford bebe um pouco de vinagre de maçã antes do café da manhã e, em seguida, caminha descalça na grama do seu jardim à beira-mar para "conectar-se com a terra" e apreciar a suave luz da manhã. Esse tempo passado na natureza, entre o ar fresco, a vista para o mar e um banho de jacuzzi, é descrito como "uma verdadeira câmara de descompressão antes da correria do dia".

Essa é uma rotina que é exclusiva dela, difícil de ser replicada por outras pessoas, e de forma alguma um padrão a ser seguido aos 60 anos para se sentir bem, mas sim um ritual pessoal que lhe proporciona energia e serenidade.

Esportes, café com colágeno e e-mails

Por volta das 7h45, ela veste sua roupa de ginástica, prepara um café enriquecido com colágeno e, em seguida, senta-se por alguns minutos em frente ao computador para verificar seus e-mails. Sua rotina continua com uma sessão de exercícios personalizada: alongamentos, exercícios em uma máquina invertida, um minitrampolim, seguidos por um treino guiado no estilo Pilates. Essas atividades fazem parte de seu ritual matinal pessoal, adaptado às suas necessidades e ritmo, e não devem ser interpretadas como um modelo ou uma obrigação para pessoas com mais de 60 anos.

Os fãs adoram sua autenticidade.

Na legenda, Cindy Crawford explica que adora essa rotina porque ela "a coloca no caminho certo para o dia", um ritual que lhe traz equilíbrio e energia logo pela manhã. Os comentários, em sua maioria, elogiam "sua naturalidade e simplicidade". "Aos 60 anos e sem maquiagem, você está deslumbrante", "Inspirador ver você abraçar sua idade com tanta serenidade", escrevem internautas, conquistados por essa mistura de simplicidade e amor próprio.

Ao compartilhar esses momentos de sua manhã, Cindy Crawford nos lembra que o bem-estar vem, antes de tudo, de nos ouvirmos e apreciarmos nossos próprios rituais, em vez de seguirmos normas ou padrões. Aos 60 anos, ela personifica uma serenidade natural e inspira seus fãs a celebrarem seus corpos e suas vidas cotidianas com autenticidade.