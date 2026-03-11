"Um carisma raro": aos 57 anos, Gillian Anderson prova que a passarela está aberta a todas as idades.

Léa Michel
@gilliana/Instagram

A atriz americana Gillian Anderson, estrela de "Arquivo X", desfilou com confiança durante a Semana de Moda de Paris, iluminando a passarela com uma presença magnética e atemporal.

Um revival chique das tiaras dos anos 90

Gillian Anderson encantou a todos com um vestido creme de lantejoulas, combinado com uma tiara em zigue-zague ao estilo dos anos 90. A tiara texturizada, que prendia as mechas da frente do cabelo como dedos entre os fios, conferia-lhe um visual moderno e deliciosamente retrô. Rodeada por modelos com menos de 30 anos, Gillian Anderson, aos 57, demonstrou um carisma que transcende gerações, desfilando com uma elegância natural e descomplicada.

Fãs maravilhados

A internet ficou alvoroçada com Gillian Anderson: "Um carisma raro, ela rouba a cena aos 57 anos!" ou "Adoro que, na idade dela, ela esteja nas passarelas, uma rainha atemporal!" , exclamaram os fãs, celebrando sua presença magnética e sua "ousadia" de desafiar os códigos de idade na moda.

Tendência das faixas de cabelo: um forte retorno

Essa tiara com recortes, estrela de comédias românticas dos anos 90 como "As Patricinhas de Beverly Hills", está fazendo um retorno deslumbrante com a onda retrô da beleza: contorno matte, lábios escuros e maquiagem minimalista, enquanto as tiaras de gola alta inspiradas em Carolyn Bessette Kennedy estão dominando as redes sociais. Nas passarelas, também vemos rabos de cavalo soltos e naturais, bem diferentes dos looks estruturados demais — um sopro de frescor descomplicado.

Em resumo, aos 57 anos, Gillian Anderson está redefinindo a moda ao tornar as passarelas um espaço inclusivo e vibrante. Sua tiara retrô e presença radiante nos lembram que o "verdadeiro carisma" não tem limite de idade — uma aula magistral de elegância atemporal.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
"A nova Pamela Anderson": esta modelo está deixando sua marca no elenco da próxima "Baywatch".

