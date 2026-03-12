A atriz Lily-Rose Depp está revivendo a estampa de leopardo com muito estilo.

Tendências da moda frequentemente encontram uma maneira de retornar após serem consideradas ultrapassadas. A estampa de leopardo é um ótimo exemplo disso. Durante a Semana de Moda de Paris, a atriz e modelo franco-americana Lily-Rose Depp chamou a atenção com um look que trouxe essa estampa icônica de volta aos holofotes.

Uma aparição memorável no desfile da Chanel

O desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 da Chanel, realizado no Grand Palais durante a Semana de Moda de Paris, reuniu diversas celebridades do mundo do cinema e da moda. Entre os convidados da primeira fila, Lily-Rose Depp se destacou com um look monocromático de estampa de leopardo. A atriz e modelo franco-americana usou um vestido midi de alças largas adornado com a estampa, combinado com um chapéu da mesma cor. O visual foi complementado com acessórios mais discretos, incluindo uma bolsa Chanel bordô e scarpins em tons neutros, criando um contraste com a estampa animal.

Uma estampa de moda icônica

A estampa de leopardo ocupa um lugar especial na história da moda. Popularizada nas décadas de 1940 e 50, tornou-se, ao longo dos anos, um símbolo de estilo ousado. Na década de 1960, certas casas de moda e personalidades do cinema contribuíram para tornar essa estampa extremamente popular. Mais tarde, nas décadas de 1990 e 2000, foi adotada em uma ampla variedade de estilos, do chique hollywoodiano às influências do rock. Mesmo hoje, muitos estilistas continuam a revisitar a estampa animal em suas coleções.

Um visual que combina o vintage com a modernidade.

O look de Lily-Rose Depp combinou diversas referências estilísticas. O chapéu pequeno e o corte do vestido evocavam um estilo retrô, enquanto a simplicidade dos acessórios adicionava um toque mais contemporâneo. Essa mistura de influências conferiu ao look um ar vintage e moderno ao mesmo tempo, frequentemente associado ao estilo parisiense. De acordo com as tendências atuais, estilistas explicam que a estampa de leopardo pode ser usada com elegância quando combinada com peças discretas ou acessórios minimalistas.

Uma estreita ligação com a Maison Chanel.

A presença de Lily-Rose Depp no desfile da Chanel não é nenhuma surpresa. A atriz e modelo franco-americana mantém uma relação próxima com a maison há vários anos. Ela se tornou um dos rostos da marca ainda muito jovem, notadamente para o perfume Chanel N°5. Essa colaboração também faz parte de uma história familiar, já que sua mãe, Vanessa Paradis, está associada à Chanel desde a década de 1990. Desde então, Lily-Rose Depp tem marcado presença regularmente nos desfiles e eventos da grife.

Com sua aparição marcante na Semana de Moda de Paris, Lily-Rose Depp trouxe a estampa de leopardo de volta aos holofotes, um motivo icônico revisitado regularmente pela moda. Combinando o estilo vintage com uma interpretação contemporânea, esse look prova mais uma vez que certas tendências podem transcender décadas sem deixar de ser relevantes.

