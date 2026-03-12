Em um vestido adornado com cristais, Lucy Liu atrai todos os olhares.

Com um vestido cravejado de cristais, a atriz, produtora, diretora, pintora e escultora americana Lucy Liu causou sensação no tapete vermelho do TIME Women of the Year Gala 2026, em Los Angeles.

Um vestido retrô do século XVIII

Lucy Liu usava um vestido midi de veludo preto adornado com franjas de cristal pendentes que captavam a luz a cada movimento. Os quadris propositalmente exagerados remetiam às anquinhas do século XVIII, usadas por Maria Antonieta, adicionando um toque dramático e uma referência histórica moderna. O conjunto foi complementado com sandálias de plataforma, uma clutch elegante e joias de diamantes com uma deslumbrante pedra rosa. Com styling de Lee Harris, este look combinou de forma primorosa a opulência barroca com a elegância contemporânea.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ahikozaofficial (@ahikozaofficial)

Cabelo comprido e natural

Após exibir um corte chanel curto no trailer de seu filme "Rosemead", Lucy Liu compareceu ao Gala Mulheres do Ano da TIME de 2026 com os cabelos longos, repartidos ao meio, em cachos soltos e ondulados. Maquiagem com blush rosado e lábios fúcsia completaram o visual elegante.

Fãs maravilhados

A internet ficou em polvorosa: "Lucy Liu, rainha do tapete vermelho!" e "Os cristais e o vestido, você está sublime!" exclamaram os internautas, elogiando sua ousadia na moda e sua beleza atemporal.

Em resumo, a atriz, produtora, diretora, pintora e escultora americana Lucy Liu transcende épocas com um vestido barroco de veludo e cristais, provando que a elegância atemporal surge da fusão entre história e modernidade. Este look impactante marca seu retorno triunfal ao cenário da moda internacional.