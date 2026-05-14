Natalie Portman compartilha uma foto e internautas notam sua "barriguinha de grávida".

Fabienne Ba.
@natalieportman / Instagram

Desde que anunciou sua terceira gravidez em abril de 2026, a atriz, produtora e diretora israelense-americana Natalie Portman manteve a gestação em segredo. No Dia das Mães, celebrado em 10 de maio nos Estados Unidos, ela revelou a gravidez no Grand Palais, em Paris, ao lado de sua mãe.

Uma lenda para sua mãe, uma recomendação cultural.

Foi em um carrossel de fotos publicado no Instagram para o Dia das Mães que Natalie Portman compartilhou a primeira imagem de sua barriga de grávida. A foto a mostra ao lado de sua mãe no Grand Palais, em Paris, com a barriga visível sob uma camiseta folgada. Desde que anunciou oficialmente sua gravidez em abril, esta foi a primeira vez que a atriz mostrou sua barriga ao público.

Para acompanhar a publicação, Natalie Portman dedicou a legenda à sua mãe: "A maior bênção da minha vida foi ter nascido para esta mãe. Ela é a pessoa mais carinhosa, gentil, interessante, talentosa, generosa, engraçada e agradável que conheço." A publicação também incluía uma recomendação cultural para a exposição de Hilma af Klint no Grand Palais, que ela descreveu como "imperdível". Uma publicação típica de Natalie Portman — pessoal, com raízes em Paris e focada em cultura.

"Um verdadeiro privilégio e um milagre"

Foi nas páginas da Harper's Bazaar que Natalie Portman anunciou oficialmente sua gravidez em abril de 2026: "Tanguy e eu estamos radiantes. Estou simplesmente muito grata. Sei que é um verdadeiro privilégio e um milagre." Ela também compartilhou sua perspectiva única sobre essa gravidez tardia: "Sabendo que esta provavelmente é a última vez, estou aproveitando cada momento. Tenho mais energia do que imaginava."

Este terceiro filho será o primeiro de Natalie Portman com seu parceiro Tanguy Destable, um produtor musical francês. A atriz já é mãe de Aleph, nascido em 2011, e Amalia, nascida em 2017, de seu relacionamento anterior com o coreógrafo Benjamin Millepied.

A reação dos usuários da internet

A foto imediatamente gerou uma onda de comentários entusiasmados. Seus seguidores responderam com carinho, inundando-a com mensagens de parabéns, emojis de coração e palavras gentis. Muitos elogiaram a simplicidade e a delicadeza da imagem, considerando-a natural e tocante. Em poucas horas, a publicação de Natalie Portman recebeu milhares de curtidas, um testemunho da conexão do público com esse momento particularmente emocionante de sua vida.

Vestindo uma camiseta oversized, com o Grand Palais ao fundo e sua mãe ao lado, Natalie Portman escolheu o Dia das Mães (celebrado em 10 de maio nos Estados Unidos) para oferecer aos seus seguidores o primeiro vislumbre real de sua tão esperada gravidez. Sem encenação, sem nenhum anúncio oficial adicional — apenas uma foto inserida em um carrossel, e milhões de olhares se detiveram nela.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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