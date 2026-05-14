Jennifer Lopez combina um vestido vermelho com detalhes vintage em um look marcante.

A atriz, cantora, produtora e empresária americana Jennifer Lopez tem uma maneira única de reinventar seus clássicos. No tapete vermelho do Roast do comediante, ator, roteirista e produtor americano Kevin Hart, em Inglewood, ela exibiu recentemente um look vermelho inspirado na década de 2000, que lembrou a todos por que ela é um ícone de estilo há mais de vinte anos.

Um vestido vermelho com decote profundo

Para este evento da Netflix, Jennifer Lopez usou um vestido vermelho justo com decote halter e profundo, com drapeado na barra e uma fenda central que se estendia até a coxa. Ao virar o vestido, percebia-se uma leve assimetria no comprimento. Essa escolha de design evoca diretamente os looks vermelhos de J.Lo dos anos 2000, com um toque contemporâneo.

Jennifer Lopez não compareceu ao Roast de Kevin Hart como espectadora — ela fazia parte da programação da noite, em um festival da Netflix onde também é uma das estrelas musicais do ano, graças à sua aparição surpresa no Coachella. Sua presença no tapete vermelho confirma uma coisa: sua capacidade de fazer o vermelho parecer tão impactante aos 55 anos quanto aos 30 — e de fazer isso com uma precisão estilística que está longe de ser nostálgica.

Acessórios vintage

O que mais chamou a atenção foi a estética ousada dos acessórios, típica do início dos anos 2000. De óculos de sol aviador com lentes rosa-bronze e armação fina dourada, a uma pulseira de corrente dourada marcante, uma pulseira rígida dourada e uma pequena bolsa de couro vermelho acolchoada com alça circular adornada por uma corrente dourada – cada peça parecia ter saído diretamente de um ensaio fotográfico do início dos anos 2000. Sapatos de salto nude de bico fino quebravam a monotonia do vermelho com precisão cirúrgica.

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Uma escova lisa que quebra os cachos habituais.

Jennifer Lopez também surpreendeu a todos com seu visual, abandonando seus característicos cachos volumosos em favor de uma escova lisa e sedosa, com risca ao meio e mechas emoldurando o rosto. Brincos retangulares em tom de ouro derretido, sombra rosa dourada, lábios rosados com brilho, delineador marrom e maçãs do rosto esculpidas completaram a maquiagem, que mesclava um bronzeado hollywoodiano com um toque de sofisticação de 2026.

No dia seguinte ao Dia das Mães

Essa aparição no tapete vermelho aconteceu um dia depois do Dia das Mães (10 de maio nos Estados Unidos), que Jennifer Lopez celebrou discretamente. Em um vídeo no Instagram, a mãe dos gêmeos Emme e Max, de 18 anos, frutos de seu casamento com Marc Anthony, posou com um bolo de chocolate caseiro decorado com uma "fatia da mamãe" personalizada em glacê colorido. Piscando para a câmera, ela perguntou aos seus seguidores se deveria "comer a fatia da mamãe" antes de fingir dar uma mordida no bolo. Um momento familiar descontraído, seguido por uma aparição impecável no tapete vermelho — tudo em menos de 24 horas.

Um vestido vermelho, óculos de sol aviador dourados e uma bolsa de bolso acolchoada - Jennifer Lopez reativou assim seu DNA do ano 2000 com a confiança de quem sabe exatamente o que está fazendo.