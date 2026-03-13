Distúrbios alimentares: Aos 38 anos, a atriz americana Hilary Duff fala publicamente sobre o assunto.

Descoberta ainda muito jovem na série "Lizzie McGuire", Hilary Duff cresceu sob os holofotes. Hoje, a atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana relembra com maior perspectiva alguns períodos difíceis de sua juventude. Em diversas entrevistas, ela fala abertamente sobre os distúrbios alimentares que enfrentou no final da adolescência, explicando como a pressão relacionada à aparência física influenciou o início de sua carreira.

Fama precoce e pressão constante

Hilary Duff alcançou a fama no início dos anos 2000 graças à série do Disney Channel, Lizzie McGuire. Na época, ela ainda era adolescente, mas sua imagem já era bastante divulgada. Em uma entrevista para a revista Women's Health , a atriz falou sobre a pressão que sentiu durante esse período: "Quando eu tinha uns 17 ou 18 anos, eu era muito magra. Foi horrível. Eu não me sentia confortável na minha própria pele." Ela também explicou que esse período coincidiu com uma época em que a imagem corporal das atrizes era alvo constante da mídia.

Um contexto marcado pelo culto da magreza.

No início dos anos 2000, a pressão para ser magra era particularmente intensa na indústria do entretenimento. Atrizes, muitas vezes muito jovens, eram constantemente confrontadas com expectativas relacionadas à sua aparência. Hilary Duff explica que esse período a afetou profundamente: "Eu estava constantemente em frente às câmeras e pensava que era assim que uma atriz deveria ser". Especialistas apontam que esses padrões irreais podem contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares, que afetam muitas pessoas, especialmente mulheres jovens.

Uma perspectiva mais pacífica hoje.

Com o tempo, Hilary Duff afirma ter desenvolvido uma relação mais pacífica com o próprio corpo. A atriz explica que diversas fases da sua vida contribuíram para essa mudança, incluindo a maternidade. Agora mãe de vários filhos, ela diz que gradualmente aprendeu a se enxergar de forma diferente.

Em suas entrevistas, ela também enfatiza a importância de cuidar da saúde mental e se desapegar dos padrões impostos pela indústria. "Hoje, tenho orgulho do meu corpo e de tudo o que ele passou."

Um discurso para incentivar a discussão

Ao falar publicamente sobre esse período de sua vida, Hilary Duff ajuda a esclarecer as dificuldades que algumas celebridades enfrentam ainda muito jovens. Esses relatos contribuem para abrir o debate sobre transtornos alimentares e as pressões relacionadas à imagem corporal. Segundo diversos especialistas, o fato de figuras públicas compartilharem suas experiências pode ajudar a reduzir o estigma e incentivar as pessoas afetadas a buscarem ajuda.

Em resumo, Hilary Duff reflete abertamente sobre um período marcado pela pressão da imagem na indústria do entretenimento. Ao compartilhar sua experiência, a atriz ressalta a importância de discutir abertamente essas questões e desafiar os padrões irreais que podem pesar sobre jovens artistas.