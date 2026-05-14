Vestida com um elegante vestido, Venus Williams causou sensação com seus braços esculturais.

A tenista americana Venus Williams foi ao Kia Forum em Los Angeles para "zoar" (provocar) o comediante, ator, roteirista e produtor americano Kevin Hart, e conseguiu o feito duplo de fazer a plateia rir e exibir um dos looks mais marcantes da noite.

Um vestido rosa estilo Barbie

Para esta noite, Venus Williams escolheu um vestido longo e vibrante rosa com um acabamento patenteado — um tecido brilhante que criava um efeito "líquido" a cada movimento, acentuado por um detalhe drapeado torcido na cintura. O corte, com seu decote arredondado e saia evasê que ia até abaixo do joelho, conferia um ar retrô e nostálgico, equilibrado pelo brilho ultracontemporâneo do tecido. Sapatos de salto alto metálicos de bico fino e um toque de joias minimalistas — um delicado colar e uma pulseira — completaram o look.

Um corte de cabelo chanel que completa a "transformação".

Venus Williams também exibiu um novo penteado para a ocasião: um corte chanel reto na altura dos ombros com uma franja cheia que caía sobre os olhos. Uma mudança em relação ao comprimento habitual, que conferiu ao visual uma dimensão ainda mais marcante — moderno, preciso e perfeitamente em sintonia com a energia da noite.

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Braços esculpidos que estão causando alvoroço

O que chamou tanta atenção nas redes sociais quanto o próprio vestido foi a forma como Venus Williams o usou. O corte sem mangas deixou seus braços totalmente à mostra — braços esculpidos por anos de treinamento intenso. Isso serve como um lembrete de que uma mulher pode ser musculosa e que a força física é parte integrante do corpo feminino, sem precisar ser debatida ou comentada como uma anomalia. A campeã personifica melhor do que ninguém a ideia de que força e elegância não só podem coexistir, como também se complementam.

Uma semana de moda em dois atos

Este look surgiu poucos dias depois do Met Gala de 2026, do qual Venus Williams foi co-anfitriã. Para a ocasião, ela usou um vestido de malha de cristais Swarovski inspirado em um autorretrato do artista Robert Pruitt — uma peça significativa, uma mistura de arte e homenagem à família. Dois eventos, dois looks radicalmente diferentes — mas a mesma mulher, igualmente imponente em ambos.

Do Met Gala ao Roast de Kevin Hart em uma semana, Venus Williams provou que transita entre a arte e a comédia com a mesma facilidade com que transita entre os sets na quadra. E que o vestido rosa vibrante, usado com seus braços esculpidos e o novo corte de cabelo chanel, valia mais do que qualquer título.