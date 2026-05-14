Hailey Bieber arrasa com um look de praia recortado com estampa de leopardo.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber deu início ao verão de 2026 em uma ilha ensolarada - e com um look praiano de estampa de leopardo dos seus arquivos, que imediatamente viralizou e virou referência nas pastas de inspiração de férias dos fãs.

Uma peça dos arquivos de Roberto Cavalli datada de 2003.

Hailey Bieber compartilhou uma série de fotos no Instagram de suas férias em uma ilha tropical. A peça mais marcante é um maiô de estampa de leopardo da coleção Primavera/Verão 2003 de Roberto Cavalli. Esta peça vintage apresenta um recorte dramático que deixa sua barriga à mostra, com um acabamento em amarração cruzada.

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Os fãs foram conquistados em apenas algumas horas.

Os comentários começaram a surgir imediatamente. "Tão feliz por estar viva na mesma época que Hailey Bieber", escreveu uma fã. "Impressionada", resumiu outra. A peça com estampa de leopardo rapidamente viralizou em plataformas de moda e painéis de inspiração, catapultando os arquivos da Cavalli para os holofotes com a mesma força de qualquer coleção recente.

Estampa de leopardo como assinatura da estação

Hailey Bieber se consolidou nas últimas temporadas como uma das figuras mais ousadas do mundo da moda praia, usando conjuntos felpudos, estampas de conchas e criações exclusivas da Pucci, entre outras escolhas vanguardistas. Este maiô de estampa de leopardo faz parte de uma tendência mais ampla para o verão de 2026: o ressurgimento da estampa de leopardo e do maiô como peça essencial da estação para a praia.

Diretamente dos arquivos de Roberto Cavalli de 2003 e de uma ilha tropical, Hailey Bieber não precisou de muito para reviver uma tendência. A estampa de leopardo está de volta, o maiô com recortes é indispensável e os mood boards de férias de 2026 já têm sua imagem icônica.