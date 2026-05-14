"Um anjo": Bella Hadid chama a atenção com um vestido de cetim.

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

A modelo americana Bella Hadid compartilhou uma série de fotos no Instagram que imediatamente incendiaram a internet. Ela aparece com um vestido curto de cetim e renda, com seus cabelos loiros cacheados emoldurando o rosto. O visual foi elogiado por milhares de fãs que rapidamente comentaram: "um anjo", "amo cabelos loiros".

Um visual boêmio

O vestido usado por Bella Hadid não é uma escolha qualquer: é um vestido feito sob medida. O modelo apresenta um decote em V profundo adornado com um delicado laço, mangas amplas e amplas e múltiplas camadas de renda branca. O tecido de cetim, em um tom cru, confere um ar decididamente vintage, quase dos anos 70. Um look que personifica perfeitamente a tendência "renascimento boho".

Cachos loiros que causam sensação

Além do vestido, foi o cabelo de Bella Hadid que realmente chamou a atenção. A modelo, geralmente morena, optou por um loiro mel com cachos definidos e risca ao meio. Sua maquiagem suave realçou seus olhos cinzentos com um toque de delineador preto e batom nude. Essa transformação capilar certamente não passou despercebida: os comentários se multiplicaram na publicação, muitos elogiando essa "nova direção estética".

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Bella 🦋 (@bellahadid)

Uma aparição após a notável ausência no Met Gala.

Esta publicação surge poucos dias depois do Met Gala de 2026, evento ao qual Bella Hadid não compareceu. A modelo está entre as celebridades que optaram por não participar da edição deste ano, juntamente com a atriz e produtora americana Zendaya e a atriz americana Meryl Streep. Com este ensaio fotográfico banhado de sol, filmado em um cenário que lembra uma mistura de casa de campo com um jardim florido, Bella Hadid retorna delicadamente às redes sociais e reafirma seu status como ícone da moda boêmia contemporânea.

Entre seu vestido de cetim, cachos loiros luminosos e vibe veranil, Bella Hadid prova mais uma vez que sabe como ditar tendências. Seus fãs certamente concordam: os comentários unânimes – "um anjo", "amei o cabelo loiro" – confirmam o impacto de um look que encapsula perfeitamente a estética boêmia do momento.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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