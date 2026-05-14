A atriz Shay Mitchell causa sensação com um body vermelho no estilo "Baywatch".

O uniforme vermelho de "Baywatch" é um dos mais icônicos da história da televisão. E a atriz, modelo e produtora canadense Shay Mitchell, que interpreta a salva-vidas Trina no aguardado reboot da Fox, faz jus ao visual — como comprovam as fotos do set.

O reboot de "Baywatch" da Fox

A produção do reboot de "Baywatch" da Fox começou oficialmente, com um elenco de peso que inclui o ator e lutador canadense Stephen Amell, a atriz, modelo e produtora canadense Shay Mitchell, a atriz americana Jessica Belkin, o apresentador e ator americano Noah Beck, o modelo e personalidade da televisão americana Brooks Nader e a influenciadora americana e ex-ginasta artística Livvy Dunne.

A nova série acompanha uma equipe de salva-vidas em Venice Beach, com Stephen Amell no papel de Hobie Buchannon, filho do Mitch Buchannon original, interpretado por David Hasselhoff. O reboot terá 12 episódios e está previsto para a temporada de 2026-2027 na Fox.

Shay Mitchell como Trina

A atriz, modelo e produtora canadense Shay Mitchell foi anunciada no papel de Trina — uma ex-advogada de um escritório de prestígio que abandonou tudo para se tornar salva-vidas em tempo integral. Uma personagem verdadeiramente nada convencional, perfeitamente alinhada com a imagem que a atriz vem cultivando há vários anos. Em uma entrevista com Alex Cooper para o Call Her Daddy, Shay Mitchell compartilhou sua filosofia de carreira: "Eu só quero ser livre. Eu só quero ser eu mesma, seja lá o que isso signifique."

O figurino vermelho de filmagem que está causando sensação.

Nas primeiras fotos do set de filmagem, divulgadas em março de 2026, Shay Mitchell apareceu com um maiô vermelho de alças finas e decote em V profundo, segurando uma boia salva-vidas vermelha e correndo descalça na areia da praia de Venice. Em 1º de maio de 2026, novas fotos do set mostraram a atriz com o icônico maiô vermelho, óculos de sol e um relógio branco no pulso, com os cabelos ao vento.

Uma publicação no Instagram que completa o quadro.

Em sua conta do Instagram, seguida por mais de 34 milhões de inscritos, Shay Mitchell compartilhou um carrossel de fotos com a legenda simples "estes são os dias" - uma frase nostálgica que ganhou todo o seu significado no contexto deste retorno a uma das séries mais icônicas dos anos 90.

O look da publicação, um body vermelho com recortes laterais e costas nuas, levou a estética de "Baywatch" ainda mais longe — com direito a uma boia vermelha como toque final. Os fãs responderam com entusiasmo: "A era Baywatch combina muito com você!!" , "Minha ariana favorita de todos os tempos."

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Um elenco que atrai atenção muito antes da transmissão.

A própria Khloé Kardashian não resistiu a comentar nas fotos de bastidores de Shay Mitchell na publicação da atriz no Instagram. A combinação da personagem, do figurino e da presença de Shay Mitchell nas redes sociais gerou muita expectativa em torno da série, mesmo antes da estreia de um único episódio — um sinal de que o reboot de "Baywatch" terá os olhos do mundo todo voltados para ele desde o momento do lançamento.

Um body vermelho, uma boia salva-vidas e Venice Beach — Shay Mitchell não precisou de muito para causar sensação. Ao vestir a roupa mais icônica da televisão americana, ela está trazendo de volta um símbolo. E a série nem começou ainda.