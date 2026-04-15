"Mais de 50 mil euros?": O custo das cirurgias plásticas desta influenciadora choca os internautas.

Um vídeo publicado pela influenciadora @vulporiaa gerou inúmeras reações após ela falar sobre o custo de seus procedimentos de cirurgia plástica. Muitos internautas comentaram sobre o valor mencionado, que ultrapassava 50 mil euros.

Um vídeo que está gerando inúmeras reações.

Em uma publicação com a participação do astro de reality show Patrick Fuhrer, a influenciadora @vulporiaa convida seus internautas a adivinhar o custo total de suas cirurgias plásticas. O vídeo, com a legenda "Deixo vocês adivinharem", rapidamente gerou inúmeros comentários. Alguns usuários ofereceram estimativas superiores a 50 mil dólares, ilustrando a curiosidade em torno do custo de procedimentos estéticos.

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Uma tendência amplificada pelas redes sociais

Cada vez mais criadores de conteúdo optam por discutir publicamente suas experiências com cirurgia plástica. De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos , a demanda por certos procedimentos estéticos aumentou nos últimos anos, principalmente sob a influência das redes sociais.

As plataformas de mídia social realmente ajudam a tornar visíveis experiências pessoais que antes eram menos compartilhadas publicamente. De acordo com um estudo publicado no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, a exposição a conteúdo relacionado à aparência pode influenciar a percepção da imagem corporal.

O vídeo publicado pela influenciadora @vulporiaa ilustra, em última análise, como as redes sociais contribuem para a banalização e a encenação da cirurgia estética, ao mesmo tempo que alimentam a curiosidade — e até mesmo o fascínio — dos internautas por essas transformações, por vezes dispendiosas. Além do aspecto financeiro, é principalmente a visibilidade dessas práticas e sua gradual normalização no conteúdo online que levanta questões, destacando a interação entre a liberdade individual, a influência das tendências digitais e a evolução dos padrões de beleza.