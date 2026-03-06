"Gatos não são animais amigáveis": declarações desta cantora geram controvérsia

Anaëlle G.
Screen « Anxiety » Doechii / YouTube

A rapper americana Doechii recentemente causou polêmica no Threads ao afirmar categoricamente que gatos "não são animais realmente amigáveis". Suas palavras diretas inflamaram os ânimos entre os amantes de gatos e reacenderam o antigo debate entre "time gato" e "time cachorro".

Os internautas estão miando de raiva.

“As pessoas agem como se odiar gatos fosse um crime, quando na verdade eles não são amigáveis”, exclamou Doechii. Ela acrescentou: “Eles não querem ser domesticados, deixem-nos em paz! Vocês mesmos são arranhados e apanham dos seus animais de estimação, não acredito nisso, rsrsrs.”

As reações foram imediatas: um usuário defendeu seu gato "que age como um cachorro", ao que Doechii retrucou: "Note que você gostou dele porque ele agia como um cachorro... QED." Diante das acusações de estereótipos, ela persistiu: "Se eu pedir a um dono de gato para arregaçar a manga, ela estará rasgada."

Doechii mantém sua posição: "É recíproco."

Apesar das demonstrações de afeto felino, a rapper permanece imperturbável: "É recíproco", responde ela àqueles que sugerem que os gatos não gostam dela. Ela admite, no entanto, admirar os "olhos lindos" de um gato em uma foto publicada nos comentários, prova de que ela não é totalmente "anti-gatos".

Respeite todos os animais.

Lembremos que os animais, em geral, simplesmente querem viver em paz. Alguns buscam a proximidade e o afeto dos humanos, outros preferem a tranquilidade, mas nenhum merece ser odiado por sua natureza. Gatos, cachorros e outras espécies têm suas próprias personalidades e maneiras de interagir conosco. Em vez de colocar sensibilidades em conflito, o essencial é demonstrar gentileza para com todos os seres vivos com quem compartilhamos o planeta. Afinal, uma Terra onde humanos e animais coexistem respeitosamente só pode ser um lugar melhor.

No fim das contas, Doechii tocou num ponto sensível: o amor incondicional pelos gatos. Sua franqueza é tão divertida quanto controversa, lembrando-nos de que nem mesmo estrelas do Grammy conquistam a todos quando se deparam com um gato teimoso.

Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
