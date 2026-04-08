"Os quarenta anos são uma idade muito bonita": Gisele Bündchen defende uma beleza mais livre.

Aos 45 anos, Gisele Bündchen afirma estar entrando na casa dos quarenta com uma perspectiva serena e confiante. Em entrevista à Harper's Bazaar, a supermodelo brasileira explica que esse período da vida marca uma virada na autoimagem. Segundo ela, a idade traz uma certa liberdade, principalmente diante das expectativas externas.

Para se sentir mais autêntico através da experiência.

“Bem-vindos aos meus quarenta anos — é uma idade muito bonita”, confidencia ela. Essa declaração reflete uma abordagem mais serena em relação à passagem do tempo, bem distante das pressões frequentemente associadas à juventude na indústria da moda. Gisele Bündchen também enfatiza como sua percepção da idade evoluiu ao longo dos anos: “Quando comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos e achava que qualquer pessoa com mais de 20 era velha. Agora estou prestes a completar 46 e me sinto tão jovem.”

Gisele Bündchen explica que completar quarenta anos vem acompanhado de um maior autoconhecimento. Ela descreve esse período como marcado por um renovado senso de autenticidade e menos pressão social. "Fazer quarenta anos é a época em que você começa a se preocupar menos com certas coisas, e isso é muito libertador", diz ela. Ela acrescenta que essa fase permite que você se concentre novamente no que é essencial: "Você começa a se perguntar o que é realmente importante para você". Essa evolução pessoal é um processo gradual. Gisele Bündchen explica que, com a experiência, fica mais fácil defender suas escolhas e se sentir confortável com sua identidade.

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Uma força mental que se constrói ao longo do tempo.

Além da aparência, Gisele Bündchen enfatiza a importância do bem-estar mental e emocional. Segundo ela, envelhecer permite desenvolver uma forma de resiliência diante dos desafios da vida. "Com a idade vêm a força e a estabilidade", explica. Ela acredita que cada experiência contribui para construir uma base sólida para seguir em frente com confiança: "Você entende que nada é o fim do mundo. Tudo é uma fase, tudo passa". Essa visão destaca um conceito de beleza mais ligado ao equilíbrio geral do que à mera aparência.

Uma abordagem de beleza focada no bem-estar.

A modelo insiste que a aparência externa não pode ser separada do estilo de vida. Ela enfatiza a importância de cuidar da saúde física e mental, destacando que o bem-estar geral influencia a imagem que se projeta. "Nada substitui um estilo de vida equilibrado", afirma, enfatizando o papel do descanso, da atividade física e de um ambiente positivo. Ela também menciona a importância de se cercar de pessoas inspiradoras: "A qualidade da sua vida também depende da qualidade dos seus relacionamentos".

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Uma percepção de beleza que evolui com a idade.

Olhando para trás, Gisele Bündchen acredita que o tempo permite desenvolver uma relação mais tranquila com a própria imagem. Ela considera que cada fase da vida traz novas oportunidades de crescimento pessoal. "Com cada experiência vêm grandes oportunidades de aprendizado", explica, enfatizando que o passar dos anos contribui para fortalecer a autoconfiança.

Ao afirmar que "os quarenta anos são uma idade muito bonita", Gisele Bündchen oferece uma visão mais livre da beleza, baseada na experiência e na autoaceitação. Seu testemunho ilustra uma evolução no discurso em torno da idade, onde a maturidade e a confiança se tornam elementos centrais do bem-estar.