Aos 37 anos, esta dançarina americana está atraindo todos os olhares na praia.

Algumas publicações simplesmente gritam férias, areia quente e liberdade. Julianne Hough acabou de compartilhar uma, e dizer que seus seguidores ficaram encantados é pouco. A dançarina e apresentadora de TV americana, fiel ao seu espírito ensolarado, postou uma sequência de fotos da praia no Instagram.

Um dia de praia perfeito, com tudo para dar certo.

Na foto da capa, Julianne Hough está sentada em uma toalha, usando um grande chapéu de palha, óculos de sol escuros e um sorriso radiante. Ao lado dela está seu cachorro, que parece estar aproveitando o momento tanto quanto ela. A cena é simples, natural e banhada de luz. O tipo de imagem que dá vontade de olhar duas vezes só pela energia positiva que transmite.

A publicação, compartilhada em sua conta @juleshough, seguida por milhões de fãs, foi inundada de elogios. Muitos elogiaram sua serenidade e alegria contagiante, enquanto outros se encantaram com a dupla que ele formou com seu fiel companheiro de quatro patas. Um verdadeiro cartão-postal californiano.

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Uma vida que sorri novamente

Este momento de alegria chega num instante em que tudo parece estar dando certo para Julianne Hough. A bicampeã do "Dancing with the Stars" (um reality show de dança) agora apresenta o programa ao lado do ator, diretor e produtor americano Alfonso Ribeiro. É um momento de fechamento de ciclo para alguém que começou sua carreira como dançarina profissional no programa com apenas 18 anos, tornando-se a participante mais jovem a vencer duas temporadas consecutivas.

A carreira dela não termina aí. No cinema, ela está se preparando para retornar às telonas em 2026 com "A Noiva!", o aguardado filme de Maggie Gyllenhaal, ao lado do ator britânico-americano Christian Bale e da atriz e cantora irlandesa Jessie Buckley. Julianne Hough também está se preparando para voltar à música, com novos projetos country anunciados para este ano.

Uma nova era radiante

Além dos palcos e estúdios de televisão, Julianne Hough também desenvolveu sua própria plataforma de bem-estar, a KINRGY, que combina dança, movimento e autoexpressão. É um projeto muito pessoal para ela, já que frequentemente fala sobre a importância de cuidar tanto do corpo quanto da mente. Essa energia é evidente em suas fotos recentes: uma mulher serena, aproveitando o momento e compartilhando-o com sinceridade. E seus seguidores claramente apreciam isso: muitos deixaram mensagens carinhosas para celebrar esse momento de alegria.

Entre fotos na praia, momentos com seu cachorro e um sorriso radiante, Julianne Hough nos lembra que, aos 37 anos, ela vive a vida do mesmo jeito que dança. E, a julgar pelo entusiasmo de seus fãs, essa onda de alegria veio para ficar em seu feed do Instagram.