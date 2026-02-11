"Ela não tem vergonha?": O look de esqui desta modelo gera polêmica

Em pleno inverno, a modelo e atriz britânica de filmes adultos Lily Phillips causou polêmica nas redes sociais. O motivo? Seu traje de esqui. Com mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, ela compartilhou um vídeo esquiando com um macacão de esqui. A publicação viralizou rapidamente, gerando admiração, deboche e indignação.

Seu olhar nas pistas de esqui

Nas fotos, Lily Phillips aparece usando um biquíni minimalista, óculos de sol e botas de esqui. A legenda, em tom de brincadeira, diz "Subida vs. Descida", uma frase que busca evocar o contraste entre esforço físico e relaxamento. Em poucas horas, as imagens receberam mais de 13 mil curtidas, além de uma enxurrada de comentários diversos. Alguns internautas elogiaram sua confiança e ousadia; outros a criticaram duramente por uma roupa considerada "inapropriada" para uma propriedade familiar.

As reações foram muito divididas.

As opiniões se dividiram nos comentários da publicação: "Ela não tem vergonha? É inapropriado com crianças por perto", lamentou um usuário. "Ela está incrível!", respondeu outro fã. O debate então se espalhou para o X (antigo Twitter) e o TikTok, onde vários usuários zombaram dessa "nova tendência absurda". Outros, ao contrário, viram a ação como um gesto leve e descontraído, sem qualquer intenção de provocar.

Lily Phillips ousa completamente

Diante da controvérsia, Lily Phillips não se desculpou; pelo contrário, reiterou as postagens semelhantes, posando novamente nas pistas de esqui com outros maiôs coloridos. Embora não aborde as críticas diretamente, sua posição parece clara: exibir a liberdade de expressão e estilo que é parte integrante de sua marca pessoal.

Numa época em que as redes sociais ditam tendências e controvérsias, Lily Phillips ilustra perfeitamente a tênue linha que separa moda e escândalo. Seu look nas pistas de esqui certamente divide opiniões, mas consegue uma coisa: gera repercussão. A questão que permanece, no entanto, lá no alto das montanhas nevadas, é: o estilo deve sempre prevalecer sobre a ocasião?