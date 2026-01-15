Search here...

O que esta atriz faz todos os dias em 20 minutos para se manter em forma após os 45 anos.

Tatiana Richard
@katehudson/Instagram

Não há necessidade de buscar a perfeição ou perseguir uma versão idealizada de si mesmo. Às vezes, tudo o que é preciso é um pouco de tempo, um pouco de atenção e muita autocompaixão. Essa é exatamente a filosofia defendida pela atriz e cofundadora da Fabletics, Kate Hudson, por meio de uma rotina simples e que respeita o corpo.

Movimente-se por necessidade natural, não por obrigação.

Kate Hudson é bastante franca sobre isso: ficar parada a deixa desconfortável. Não por medo de "envelhecer mal", mas porque o movimento faz parte da sua natureza. Durante uma conversa no podcast "Table Manners", ela explicou que considera esses 20 minutos diários um encontro íntimo com o seu corpo. Um momento inegociável, mesmo nos dias mais corridos.

Essa regularidade não é rígida; pelo contrário, funciona como um gatilho suave. Uma vez que o corpo está em movimento, o desejo de fazer um pouco mais surge naturalmente: caminhar mais, alongar por mais tempo, respirar mais profundamente. Sem restrições, sem pressão. Simplesmente porque o corpo responde positivamente.

Ouça sua energia antes de ouvir as regras.

O que realmente diferencia essa rotina é a sua flexibilidade. Kate Hudson não impõe a mesma intensidade todos os dias. Ela a adapta de acordo com seu estado físico, mental e emocional. Manhãs tranquilas pedem movimentos lentos: yoga suave, alongamentos conscientes e respiração profunda para despertar o corpo com respeito. Dias mais dinâmicos permitem exercícios um pouco mais intensos, como pesos leves ou movimentos funcionais.

O objetivo nunca é se esforçar ao máximo, mas sim sentir-se estável e vivo no próprio corpo. Os pesos, por exemplo, são usados como ferramenta de apoio, principalmente para manter a massa muscular e a densidade óssea.

Diversos prazeres para cultivar a alegria

Outro pilar essencial de sua filosofia é a variedade. Para evitar o tédio e manter a motivação, Kate Hudson alterna suas atividades: Pilates, TRX, boxe, ciclismo, caminhadas na natureza, esqui ou surfe, dependendo da estação do ano. O movimento se torna, então, um jogo, uma exploração, uma forma de se conectar tanto com os sentidos quanto com o ambiente ao seu redor. Essa abordagem multimodal estimula o corpo e a mente. Ela nos lembra que o prazer é um motivador muito mais poderoso do que a restrição, especialmente a longo prazo.

Depois dos 40: sentir-se bem em vez de "manter-se jovem"

A mensagem não é que você precise fazer o que ela faz. A própria Kate Hudson personifica um ponto crucial: só porque você tem 40 anos ou mais não significa que você precise se impor uma rotina rígida de exercícios para "estar em forma". Cada corpo é único. Cada jornada também é única. Algumas pessoas prosperam com movimento diário, outras com atividades mais ocasionais ou variadas.

Envelhecer não é um problema a ser resolvido. É uma evolução natural, legítima e enriquecedora. O objetivo não é lutar contra o tempo, mas continuar a habitar o seu corpo com conforto, confiança e gentileza, independentemente da sua idade. Sentir-se bem no seu corpo não significa exigir constantemente mais dele, mas sim ouvi-lo com mais atenção.

Em resumo, a filosofia de Kate Hudson incentiva isso: priorizar o bem-estar, sem comparações, sem culpa. Movimente-se se sentir vontade. Descanse se o seu corpo precisar. Movimente-se no seu próprio ritmo. Porque, em última análise, a "verdadeira vitalidade" nasce do respeito que você dedica ao seu corpo, hoje e amanhã.

Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
