O novo visual de Ester Expósito está chamando a atenção, inclusive de Kylian Mbappé.

A atriz espanhola Ester Expósito compartilhou uma série de fotos no Instagram exibindo um novo visual chique e moderno. A publicação cativou seus seguidores e recebeu um comentário notável do jogador de futebol Kylian Mbappé.

Um visual moderno em dois tons

Para esta série de fotos, Ester Expósito optou por um conjunto de duas peças em tons de cinza e preto. A atriz vestiu um top cropped com decote Bardot e mangas curtas bufantes, combinado com uma saia midi fluida da mesma cor. Mules pretas de salto e óculos de sol completaram o look, uma mistura perfeita entre o chique de uma "sereia do escritório" e o estilo sedutor que está super em alta. Um conjunto simples, porém elegante, executado com perfeição.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Ester 🌙 (@ester_exposito)

Um comentário digno de nota de Kylian Mbappé

Entre as muitas reações, um comentário se destacou: o do jogador de futebol francês Kylian Mbappé, que deixou um emoji de coração na publicação. Esse pequeno gesto foi suficiente para gerar repercussão entre os internautas, principalmente porque os nomes das duas personalidades têm sido associados recentemente.

Uma atriz e ícone da moda

Além deste look, Ester Expósito confirma seu status de ícone fashion. Descoberta na série de sucesso "Elite", a atriz espanhola se consolidou como uma figura muito respeitada por suas escolhas de vestuário, tanto no tapete vermelho quanto nas redes sociais. Presença constante nas passarelas, ela inspira frequentemente seus milhões de seguidores.

Com este look bicolor, Ester Expósito exibe um visual chique e moderno. Combinando uma vibe de "sexy de escritório" com um toque de coqueteria, a atriz confirma seu bom gosto — e seu talento para gerar burburinho, até mesmo em seus comentários. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.