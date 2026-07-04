Lizzo causa sensação com um vestido de tule de estilo ousado

A cantora e rapper americana Lizzo causou sensação no BET Awards de 2026, com um longo vestido de tule marrom-chocolate de estilo inegavelmente marcante, que se consolidou como um dos looks mais comentados da noite.

Um vestido longo em tule marrom-chocolate

Foi na 25ª edição do BET Awards, um dos eventos mais prestigiados da música afro-americana, que Lizzo fez uma de suas aparições mais marcantes do ano. O destaque dessa aparição foi, sem dúvida, seu vestido. Lizzo usou uma peça longa em um tom marrom-chocolate particularmente quente, confeccionada em tule leve e vazado. Uma cor incomum no tapete vermelho, que contrastava fortemente com o clássico preto, branco, vermelho ou dourado, e complementava perfeitamente o tom de pele da cantora.

Essa tonalidade, uma mistura de marrom e bronze, também está alinhada com a tendência de cores naturais e orgânicas que tem predominado nas últimas temporadas. É uma abordagem estilística refinada que demonstra um verdadeiro domínio das referências de cores contemporâneas.

Uma chuva de lantejoulas para capturar a luz.

Além da escolha do tecido, foram os detalhes do vestido que o tornaram verdadeiramente deslumbrante. A peça era inteiramente coberta por minúsculas lantejoulas, que captavam a luz a cada movimento da cantora. Esse brilho intenso transformou o vestido em uma verdadeira obra de arte para o palco. A confecção do vestido também desempenhou um papel crucial em seu impacto visual. O corte alongou a silhueta com uma elegante linha vertical, reforçando a presença imponente de Lizzo no tapete vermelho. Esse design ajustado, porém fluido, evocava as silhuetas grandiosas das estrelas de Hollywood das décadas de 1930 e 40.

Uma maquiagem nude para equilibrar o brilho.

No quesito beleza, Lizzo optou por uma maquiagem propositalmente nude, que realçou sua tez sem sobrecarregá-la. Lábios pálidos, pele luminosa, olhos levemente delineados: uma maquiagem minimalista que permitiu que o vestido e seus detalhes em lantejoulas fossem o destaque. Uma abordagem estilística consistente com um princípio fundamental das aparições no tapete vermelho: quando a roupa é impactante, a maquiagem deve complementá-la sem competir com ela. Uma abordagem magistral que revela uma compreensão apurada do equilíbrio visual.

Um toque de roxo nos detalhes.

Para completar o visual, Lizzo focou em alguns detalhes em um tom inesperado. A cantora exibiu uma vibrante manicure roxa, complementada por um anel adornado com uma grande pedra brilhante na mesma tonalidade. A escolha do roxo, cor complementar ao amarelo e combinação perfeita para o marrom, cria uma harmonia sutil com o vestido cor de chocolate. É uma demonstração de sua atenção a cada detalhe do look, até mesmo aos acessórios mais discretos.

Uma juba encaracolada e volumosa

Para o penteado, Lizzo optou por seus longos cachos característicos, soltos e com bastante volume. Os cabelos, caindo naturalmente sobre os ombros, adicionam uma dimensão suave e orgânica ao visual. Essa escolha capilar amplia a ousadia do estilo, ao mesmo tempo que confere um toque de delicadeza e naturalidade.

Uma onda de reações entusiasmadas nas redes sociais

Como era de se esperar, a aparição de Lizzo no BET Awards de 2026 gerou imediatamente uma onda de reações nas redes sociais. Imagens da cantora circularam rapidamente online, alimentando discussões sobre moda em grandes premiações. Como em todas as aparições públicas da artista, seus fãs elogiaram em massa a ousadia de suas escolhas de roupa e a autenticidade de sua presença no tapete vermelho.

Com seu longo vestido de tule marrom-chocolate com lantejoulas, suas unhas roxas e sua cabeleira volumosa, Lizzo fez uma das aparições mais marcantes do BET Awards de 2026. Além do visual em si, ela confirmou seu lugar entre as figuras mais estilosas e assertivas do pop americano contemporâneo.

