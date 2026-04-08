Aos 64 anos, esta famosa modelo dos anos 80 fala sobre a pressão "para se manter bonita".

Fabienne Ba.
@the_kimalexis / Instagram

Figura de destaque nas passarelas dos anos 80, a modelo e atriz americana Kim Alexis fala abertamente sobre a pressão em torno da aparência e do envelhecimento. Ela compartilha sua perspectiva sobre a evolução dos padrões de beleza e a autoaceitação com a idade.

Um ícone dos anos 80 confrontado com as exigências da juventude.

Na década de 1980, Kim Alexis se consolidou como um dos principais rostos da moda internacional. Ela apareceu na Vogue e na Cosmopolitan e desfilou para diversas grifes renomadas, como Gucci e Ralph Lauren. Pertenceu a uma geração de modelos que marcaram a indústria, ao lado de Christie Brinkley, Janice Dickinson e Paulina Porizkova.

Descoberta no final da década de 1970, Kim Alexis também assinou um importante contrato com a marca de cosméticos Revlon, o que ajudou a aumentar sua visibilidade na indústria da beleza. Hoje, a ex-supermodelo fala abertamente sobre as expectativas que as mulheres enfrentam em uma indústria onde a juventude é frequentemente valorizada.

"Envelhecer é inevitável": uma mensagem de aceitação.

Em uma declaração recente compartilhada nas redes sociais, Kim Alexis afirma que a pressão para se manter jovem é uma realidade para muitas mulheres. Ela também enfatiza a importância de aceitar as mudanças que vêm com o tempo.

Ela enfatiza a ideia de que a percepção da beleza evolui com a experiência de vida. Destaca a importância da autoconfiança e do equilíbrio pessoal, acreditando que a imagem não se limita à aparência física. Kim Alexis explica, em particular, que certas transformações relacionadas à idade, como a menopausa ou as flutuações hormonais, podem impactar a relação da pessoa com o próprio corpo.

Uma carreira marcada pelas exigências da indústria da moda.

Assim como outras modelos de sua geração, Kim Alexis enfrentou padrões rígidos em relação à aparência física. Ela explica que sentiu pressão desde muito jovem para se adequar às expectativas da indústria, principalmente em relação à sua figura. Ela também fala sobre os desafios relacionados ao hipotireoidismo, um distúrbio hormonal que pode afetar o peso e os níveis de energia.

Kim Alexis afirma que essas experiências contribuíram para mudar sua relação com a imagem e o desempenho físico. Ela também destaca que a indústria da moda às vezes valoriza critérios difíceis de manter a longo prazo, o que pode levar algumas celebridades a se afastarem gradualmente da vida pública.

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Envelhecer em uma indústria centrada na imagem.

Kim Alexis acredita que os modelos femininos são frequentemente associados a uma imagem congelada. Ela sugere que algumas figuras públicas podem sentir uma pressão implícita para manter a aparência que tinham no início de suas carreiras. Segundo ela, o envelhecimento continua sendo um tema delicado em setores relacionados à imagem, embora as atitudes estejam mudando gradualmente. Hoje, ela afirma que prefere uma abordagem focada na saúde e no bem-estar geral, em vez da busca por uma aparência imutável.

Este discurso faz parte de uma evolução mais ampla.

A declaração de Kim Alexis faz parte de uma tendência mais ampla em que diversas figuras públicas estão abordando a questão do envelhecimento e dos padrões de beleza. Nos últimos anos, muitas modelos e atrizes têm promovido uma visão mais inclusiva da idade na moda e na mídia. Algumas campanhas agora celebram perfis mais diversos, refletindo diferentes fases da vida. Para Kim Alexis, essa evolução pode ajudar a transformar a percepção da beleza e reduzir a pressão sentida por algumas mulheres.

Agora, longe do ritmo frenético das passarelas, Kim Alexis explica que dá maior importância ao equilíbrio pessoal. Ela enfatiza a ideia de que a confiança pode ser fortalecida com a experiência. Sua história destaca os desafios que as mulheres enfrentam em setores onde a aparência é fundamental, ao mesmo tempo que ressalta a possibilidade de redefinir os padrões de beleza ao longo do tempo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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