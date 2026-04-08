Aos 76 anos, a atriz Meryl Streep causou sensação em Tóquio com um conjunto de saia e blazer vintage.

Em Tóquio, para promover o filme "O Diabo Veste Prada 2", Meryl Streep confirmou mais uma vez seu status de ícone de estilo. A atriz americana causou sensação com um conjunto de saia e blazer de inspiração retrô, símbolo do notável retorno dessa peça icônica.

Uma participação notável durante a turnê mundial do filme.

Meryl Streep visitou Tóquio como parte da turnê promocional do filme "O Diabo Veste Prada 2", com estreia prevista para maio de 2026. Esta sequência do filme cult lançado em 2006 marca o retorno da atriz ao papel de Miranda Priestly, personagem que se tornou uma referência no mundo da moda.

Meryl Streep estava acompanhada por vários membros do elenco, incluindo a atriz americana Anne Hathaway, que também marcou presença para apresentar este novo capítulo, muito aguardado pelos fãs. Durante esta aparição pública na capital japonesa, Meryl Streep chamou a atenção dos fotógrafos com uma silhueta elegante inspirada na alta-costura clássica.

Um tailleur Chanel inspirado na herança da alta-costura.

Para este evento, Meryl Streep usou um tailleur Chanel da coleção Métiers d'Art 2026, desenhado por Matthieu Blazy. A peça se destacou pelo corte estruturado e detalhes gráficos, combinando modernidade e referências vintage.

O conjunto vermelho-vivo, composto por jaqueta e saia midi, apresentava uma estampa gráfica contrastante com franjas pretas decorativas. O look foi complementado com scarpins slingback bicolor, uma bolsa estruturada e óculos de sol oversized — uma estética característica da personagem de Miranda Priestly no filme. Esta produção faz parte de uma série de looks inspirados no universo do filme, criados para refletir o legado fashion da franquia.

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O conjunto de saia e blazer confirma seu retorno às tendências de 2026.

Há muito associado às chamadas silhuetas profissionais das décadas de 1980 e 1990, o tailleur tem visto um ressurgimento de interesse nas passarelas e nas ruas há várias temporadas. Diversas casas de moda revisitaram recentemente esta peça icônica com cortes modernizados e tecidos contemporâneos.

A aparição de Meryl Streep em Tóquio ilustra essa evolução estilística, mesclando referências clássicas com interpretações contemporâneas. O retorno do tailleur faz parte da tendência mais ampla do "power dressing", que enfatiza roupas estruturadas associadas à autoafirmação.

Uma atriz indissociavelmente ligada ao mundo da moda.

Desde o lançamento do primeiro filme em 2006, a personagem Miranda Priestly tornou-se uma figura proeminente na cultura popular relacionada à moda. A segunda parte reúne vários membros do elenco original, incluindo a atriz britânico-americana Emily Blunt e o ator americano Stanley Tucci, e apresenta novos atores.

O longa-metragem é dirigido por David Frankel e escrito por Aline Brosh McKenna. A turnê promocional internacional dá especial ênfase às escolhas estilísticas dos atores, ampliando a identidade visual do filme e sua influência na indústria da moda.

Por meio de suas aparições públicas, Meryl Streep continua a ilustrar como a moda pode acompanhar diferentes gerações de atrizes. Sua escolha de um conjunto de saia e blazer inspirado em arquivos de alta-costura demonstra a capacidade de certas peças transcenderem décadas, mantendo sua relevância contemporânea. Essa aparição em Tóquio também confirma a importância das turnês promocionais como vitrines para estilistas e como espaços de expressão estilística para figuras públicas.