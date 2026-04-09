Em um vestido de cetim cor de chocolate, Zendaya revisita a elegância dos anos 90.

Para a estreia da terceira temporada de "Euphoria" em Los Angeles, a atriz Zendaya confirmou mais uma vez seu status de ícone fashion. Após sete anos interpretando Rue na série da HBO, ela se despediu do programa com um look que mesclava minimalismo contemporâneo com referências aos anos 90.

Um vestido de cetim de alta costura com influências dos anos noventa.

O evento, realizado no TCL Chinese Theatre, reuniu todo o elenco da série de sucesso. Para esta ocasião simbólica, Zendaya optou por um vestido que deu continuidade às suas escolhas de estilo características em estreias anteriores da série. Com styling de Law Roach, colaborador de longa data da estrela, Zendaya usou um longo vestido de cetim cor chocolate. Da mais recente coleção de alta-costura da grife, a criação apresenta uma elegante silhueta reta e um decote halter alto, que remete às silhuetas icônicas da década de 1990.

Embora o corte possa parecer minimalista à primeira vista, diversos detalhes enriquecem o efeito geral. As costas abertas adicionam uma dimensão sensual, enquanto uma cauda delicadamente drapeada enfatiza a silhueta fluida do vestido. O equilíbrio entre simplicidade e sofisticação permite que a peça evoque a elegância clássica do tapete vermelho, mantendo, ao mesmo tempo, um toque inegavelmente moderno. Essa estética minimalista está alinhada com as inspirações recorrentes da dupla Zendaya/Law Roach, frequentemente influenciadas pela herança da moda de décadas passadas.

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Acessórios refinados para uma silhueta harmoniosa.

Para completar o look, Zendaya escolheu um par de scarpins de cetim com bico fino, também da Ashi Studio. Esse tipo de sapato é presença constante em suas aparições públicas. Um toque de brilho é dado pelas joias em ouro branco e diamantes. Brincos de argola brilhantes e um anel combinando iluminam os tons neutros, criando um contraste sutil com o marrom chocolate profundo. O conjunto demonstra mais uma vez o domínio estilístico da atriz, sua capacidade de transformar uma silhueta minimalista em um momento fashion memorável.

Uma evolução estilística consistente ao longo das temporadas.

As escolhas de moda de Zendaya nas estreias de "Euphoria" demonstram uma evolução estilística deliberada. Em 2019, ela apareceu com um minivestido branco da Nina Ricci, enquanto a estreia da segunda temporada exibiu um vestido Valentino de arquivo de 1992. Com este vestido de cetim escuro, a atriz continua sua exploração de tons neutros, adotando uma estética mais madura. Essa escolha também pode refletir a evolução narrativa de sua personagem, Rue, que lhe rendeu dois prêmios Emmy em 2020 e 2022.

Com este vestido de cetim cor de chocolate, Zendaya demonstra mais uma vez sua capacidade de combinar elegância atemporal com modernidade. Sua aparição na estreia da terceira temporada da série "Euphoria" ilustra o poder do minimalismo magistral e confirma sua influência duradoura nas tendências do tapete vermelho.