"Ela se parece com a mãe": Shiloh Jolie faz uma aparição impressionante

Léa Michel
Extrait DAYOUNG (다영) « What's a girl to do - Official MV » / YouTube

Shiloh Jolie continua a trilhar seu próprio caminho artístico. A filha da atriz Angelina Jolie e do ator Brad Pitt aparece no videoclipe "What's a Girl to Do" da cantora Dayoung, integrante do grupo WJSN (Cosmic Girls). Sua participação rapidamente chamou a atenção online, com fãs curiosos para ver a jovem dançarina neste projeto musical.

Uma paixão pela dança cultivada desde a infância.

No vídeo , Shiloh aparece entre os dançarinos, confirmando uma paixão pela dança que cultiva há vários anos. Habituada a frequentar aulas no Millennium Dance Complex em Los Angeles, ela está gradualmente desenvolvendo sua carreira nesse mundo artístico, bem longe dos sets de filmagem.

Ao contrário de seus pais famosos, Shiloh Jolie parece preferir uma carreira na dança em vez da atuação. A dança permite que Shiloh expresse sua criatividade em um ambiente coletivo, muitas vezes mais discreto. Essa abordagem está alinhada com seu desejo de desenvolver suas habilidades artísticas sem necessariamente buscar grande exposição na mídia. Sua participação no videoclipe de Dayoung, portanto, é consistente com uma trajetória já observada em diversos vídeos de performances compartilhados nos últimos anos.

Usuários da internet ficaram impressionados com sua semelhança com Angelina Jolie.

Após a divulgação do teaser, muitos internautas comentaram sobre a participação de Shiloh, destacando principalmente sua semelhança com a mãe. Nas redes sociais, diversas mensagens fizeram alusão a essa similaridade, com alguns comentários como: "Ela se parece muito com a mãe" ou "A semelhança é impressionante". Essas reações demonstram a curiosidade despertada por sua aparição, além de evidenciar o interesse do público na trajetória artística da jovem bailarina.

Uma trajetória artística em andamento

Ao participar deste projeto musical, Shiloh Jolie confirma seu interesse pela dança e pela performance. Essa experiência pode marcar mais um passo em uma carreira artística que ela parece estar construindo gradualmente, afastando-se da indústria cinematográfica. Embora ainda esteja desenvolvendo sua carreira discretamente, sua presença neste videoclipe ilustra o desejo de aprimorar seu talento em um ambiente profissional, mantendo, ao mesmo tempo, certa independência da fama associada à sua família.

Em resumo, a aparição de Shiloh Jolie no videoclipe de Dayoung já gerou inúmeras reações, principalmente devido à sua semelhança com a mãe, Angelina Jolie. Entre discrição e paixão artística, a jovem dançarina parece estar trilhando um caminho próprio, centrado na dança e na expressão criativa.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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