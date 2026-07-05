Hailey Bieber chama a atenção com um vibrante look de praia laranja.

A modelo e empresária americana Hailey Bieber causou sensação no Instagram com um look de praia laranja vibrante, compartilhado como parte dos bastidores da campanha de verão de sua marca, Rhode.

Conjunto laranja de duas peças com decote halter

Hailey Bieber compartilhou este novo look em um post de bastidores da campanha de cuidados com a pele da Rhode para o verão de 2026. O destaque do look é, sem dúvida, a cor. Ela veste um conjunto de praia em um laranja vibrante e intenso. A parte de cima tem decote halter e um decote profundo. A parte de baixo é um microshorts combinando, no mesmo tom ensolarado, criando um look monocromático harmonioso. É uma combinação definitivamente veranil que ilustra perfeitamente a predileção de Hailey Bieber por cores vibrantes quando se trata de moda praia.

Uma jaqueta vermelha para contrastar com o look.

Para completar o look, Hailey Bieber optou por um detalhe marcante: uma jaqueta vermelha curta usada sobre a blusa. O contraste sutil entre o laranja vibrante da roupa e o vermelho profundo cria uma interação dinâmica de cores, adicionando outra dimensão à silhueta. Esse truque de estilo transforma um look de praia "simples" em uma verdadeira declaração de moda, ilustrando a habilidade de Hailey Bieber em elevar até o visual mais casual com um único detalhe bem escolhido.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por rhode skin (@rhode)

Um look já visto em maio.

Hailey Bieber já havia compartilhado o mesmo look laranja em uma sequência de fotos em seu próprio Instagram no mês anterior. A publicação, com a legenda simples "comparar maçãs com laranjas", mostrava o conjunto de duas peças de vários ângulos e já havia recebido uma onda de elogios. Este novo destaque, desta vez através da conta de sua marca, amplifica ainda mais o burburinho da mídia em torno de uma roupa já elogiada por seus fãs.

Uma publicação que encanta seus fãs.

Como era de se esperar, a publicação de Rhode gerou imediatamente uma onda de reações entusiasmadas de seus seguidores. Os comentários inundaram as fotos, demonstrando a conexão duradoura que Hailey Bieber tem com sua comunidade. Sua capacidade de transformar um simples look de praia em um momento memorável ilustra, mais uma vez, a notável presença de Hailey Bieber no mundo da moda.

Um tom de laranja que combina com as tendências da estação.

A escolha do laranja também é significativa. Essa tonalidade, por vezes temida por sua "intensidade vibrante", consolidou-se como uma das cores-chave do verão há vários anos. Do tangerina ao pêssego, passando por tons mais profundos, estilistas e marcas de moda têm abraçado amplamente a paleta de cores ensolaradas. Ao adotar essa cor para sua própria campanha, Hailey Bieber confirma seu papel como criadora de tendências.

Com seu vibrante conjunto de praia laranja, top de alcinha, shorts curtinhos combinando e jaqueta vermelha contrastante, Hailey Bieber faz mais uma aparição estilosa. Além do look, este post ilustra uma estratégia bem-sucedida: fazer da própria fundadora a melhor embaixadora da sua marca.