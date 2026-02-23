Na cerimônia do BAFTA de 2026, o vestido desta atriz fascinou os internautas.

No tapete vermelho do BAFTA 2026, uma figura em particular chamou a atenção. A atriz britânica Jenna Coleman cativou os internautas com um deslumbrante vestido de alta costura.

Uma rara aparição no BAFTA de 2026.

A cerimônia de entrega dos prêmios BAFTA aconteceu no Royal Festival Hall, em Londres, no dia 22 de fevereiro de 2026. Entre as muitas celebridades presentes, Jenna Coleman chamou a atenção com um look raro no tapete vermelho nos últimos meses. A atriz surgiu com uma criação de alta-costura da Giorgio Armani Privé. O vestido, feito de tule cor da pele, era adornado com densas aplicações florais vermelhas que estruturavam o design. O evento, apresentado pelo ator britânico-americano Alan Cumming, reuniu diversas figuras do cinema internacional, mas o look de Jenna Coleman rapidamente dominou as conversas online.

Uma figura que divide e intriga.

O vestido gerou uma onda de reações nas redes sociais. Alguns usuários elogiaram a ousadia da escolha estilística, enquanto outros debateram seu caráter dramático. Para complementar a peça marcante, Jenna Coleman optou por acessórios discretos: brincos de diamante com detalhes em formato de folha e vários anéis combinando. Uma maquiagem simples permitiu que o vestido fosse o protagonista. Esse contraste entre a sofisticação clássica e uma declaração estilística mais assertiva explica, em parte, o frenesi online.

Um retorno gradual aos holofotes

Nos últimos meses, Jenna Coleman manteve um perfil mais discreto sob os holofotes. A atriz, conhecida por seus papéis em "Doctor Who" e "The Sandman", deu à luz seu primeiro filho no final de 2024 com seu parceiro, o diretor Jamie Childs. Sua presença no BAFTA 2026 marcou, portanto, um retorno notável ao tapete vermelho. Essa aparição confirma seu compromisso com os principais eventos do cinema britânico. O Royal Festival Hall, localizado no Southbank Centre, foi o cenário desta edição de 2026, reunindo atores, diretores e figuras internacionais.

Um vestido que desde então se tornou viral

Imagens de Jenna Coleman circularam rapidamente no X (antigo Twitter) e no Instagram. Os termos "Armani Privé" e "BAFTA 2026" estavam entre os usados nas discussões. Esse fenômeno ilustra o papel crescente das mídias sociais na recepção de eventos culturais. Uma roupa agora pode viralizar em minutos, superando em muito o alcance da própria cerimônia.

Em resumo, Jenna Coleman provou no BAFTA 2026 que uma única aparição pode ser suficiente para causar um impacto duradouro. Vestindo um deslumbrante vestido Giorgio Armani Privé, ela cativou os internautas e reacendeu as discussões sobre os looks mais marcantes da noite. Entre um retorno discreto e um impacto imediato na mídia, a atriz britânica confirmou que o tapete vermelho continua sendo uma plataforma poderosa para a autoexpressão.