Após perder peso, Khloé Kardashian fala abertamente sobre as críticas em torno de sua aparência.

Khloé Kardashian compartilhou um depoimento raro, quase doloroso, em um episódio recente de seu podcast , "Khloé in Wonder Land". A empresária e estrela de reality show falou abertamente sobre algo que havia guardado para si por muito tempo: como a forma como os outros a percebiam mudou drasticamente após sua transformação física. Seu testemunho diz muito sobre os preconceitos em torno da aparência em nossa época.

Um antes e depois que dói.

Khloé Kardashian iniciou sua transformação em meados da década de 2010. Uma jornada pessoal que ela documentou ao longo dos anos em suas redes sociais. Por trás dessa transformação visível, existe uma realidade mais sutil: a mudança na forma como as pessoas a enxergam. "Quando eu tinha mais curvas, era tratada de forma muito diferente de Kourtney e Kim. Quando emagreci bastante e minha aparência mudou, o tratamento que recebi melhorou muito", confidenciou ela em seu podcast. Ela não faz essa observação para reclamar, mas para destacar uma dinâmica social que a deixa profundamente desconfortável.

"Eu sou a mesma pessoa"

Essa provavelmente é a frase que melhor resume seus sentimentos. Khloé Kardashian se lembra vividamente das pessoas que antes a ignoravam ou desprezavam, e que começaram a sorrir para ela depois que sua figura mudou. "Nunca me esqueci daqueles que foram maldosos ou desagradáveis comigo, mas adoráveis com Kourtney e Kim", explicou ela.

Para ela, a conclusão é clara: "Sou a mesma pessoa, mas esteticamente, pareço diferente. O tratamento que vocês me dão é tão diferente, e isso me deixa desconfortável. Este é o mundo em que vivemos, e eu não gosto disso."

Comentários que não desarmam

Mesmo hoje, apesar de suas declarações públicas e trajetória pessoal, Khloé Kardashian enfrenta regularmente comentários críticos sobre sua aparência em suas postagens. Alguns internautas a julgam como "mudada demais", enquanto outros examinam minuciosamente cada foto, cada mudança. É uma realidade que muitas mulheres vivenciam em menor escala, mas que ganha uma magnitude particular nas redes sociais de uma estrela seguida por centenas de milhões de pessoas.

É por isso também que a fundadora da "Good American", uma marca conhecida por seu compromisso com "todos os tipos de corpo", optou por se afastar. O corpo de uma mulher — seja ela famosa ou não — não deveria ser assunto de debate público: toda mulher é livre para fazer com ele o que bem entender, seja na escolha das roupas, ganhando ou perdendo peso, ou evoluindo ao longo do tempo de acordo com suas preferências pessoais.

Por meio desse depoimento, Khloé Kardashian toca num ponto que muitos sentem, mas nem sempre ousam expressar: a forma como a sociedade recompensa ou pune os corpos. Suas palavras calmas e lúcidas nos lembram que, além das transformações físicas, talvez seja nossa perspectiva coletiva que também precise evoluir.