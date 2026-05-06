Vestidas com elegância, Nicole Kidman e sua filha fizeram uma aparição marcante.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição marcante no Met Gala de 2026, mas desta vez, ela não foi a única a atrair olhares. Ela chegou acompanhada de sua filha, Sunday Rose Kidman Urban, que fazia sua estreia oficial no evento tão aguardado. Aos 17 anos, a jovem viveu um momento significativo em um dos tapetes vermelhos mais comentados do ano. Ao lado da mãe, ela estava elegante em um vestido lilás com o tema do florescimento.

Dois estilos muito diferentes.

Para o Met Gala de 2026, Nicole Kidman usou um vestido vermelho de lantejoulas, complementado por detalhes em plumas. Uma escolha ousada, perfeitamente em sintonia com o espírito espetacular do Met Gala. Sua filha, por outro lado, optou por uma silhueta mais romântica. Esse contraste entre os dois looks foi particularmente bem recebido: de um lado, uma aparência intensa e assertiva; do outro, uma estreia no tapete vermelho mais discreta, porém ainda marcante.

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Uma aparição bem-vinda

Esse detalhe gerou muitas reações, pois tornou o momento mais simples e tocante. Para muitos internautas, essa aparição não foi apenas a de uma "filha de celebridade". Também mostrou uma jovem descobrindo os holofotes sem perder a conexão com sua vida cotidiana. Essa espontaneidade foi amplamente elogiada, sendo vista por alguns como uma forma de autenticidade que se tornou rara em eventos geralmente muito estruturados.

Longe de uma encenação excessivamente elaborada, essa presença discreta, porém sincera, permitiu que o público se identificasse com ela mais facilmente. Implicitamente, isso nos lembra que por trás dos nomes famosos existem, acima de tudo, jornadas pessoais, compostas de primeiras experiências e momentos simples. Talvez seja justamente essa "normalidade" que tenha ressoado com tantas pessoas, conferindo à participação de Sunday Rose Kidman em Urban uma dimensão quase universal.

Com essa aparição conjunta de mãe e filha, Nicole Kidman e Sunday Rose Kidman Urban marcaram presença no Met Gala de 2026. Entre looks elegantes, cumplicidade e um retorno à realidade, a caminhada delas no tapete vermelho proporcionou um dos momentos mais comentados da noite.