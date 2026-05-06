Vestidas com elegância, Nicole Kidman e sua filha fizeram uma aparição marcante.

Léa Michel
@nicolekidman / Instagram

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman fez uma aparição marcante no Met Gala de 2026, mas desta vez, ela não foi a única a atrair olhares. Ela chegou acompanhada de sua filha, Sunday Rose Kidman Urban, que fazia sua estreia oficial no evento tão aguardado. Aos 17 anos, a jovem viveu um momento significativo em um dos tapetes vermelhos mais comentados do ano. Ao lado da mãe, ela estava elegante em um vestido lilás com o tema do florescimento.

Dois estilos muito diferentes.

Para o Met Gala de 2026, Nicole Kidman usou um vestido vermelho de lantejoulas, complementado por detalhes em plumas. Uma escolha ousada, perfeitamente em sintonia com o espírito espetacular do Met Gala. Sua filha, por outro lado, optou por uma silhueta mais romântica. Esse contraste entre os dois looks foi particularmente bem recebido: de um lado, uma aparência intensa e assertiva; do outro, uma estreia no tapete vermelho mais discreta, porém ainda marcante.

Uma aparição bem-vinda

Esse detalhe gerou muitas reações, pois tornou o momento mais simples e tocante. Para muitos internautas, essa aparição não foi apenas a de uma "filha de celebridade". Também mostrou uma jovem descobrindo os holofotes sem perder a conexão com sua vida cotidiana. Essa espontaneidade foi amplamente elogiada, sendo vista por alguns como uma forma de autenticidade que se tornou rara em eventos geralmente muito estruturados.

Longe de uma encenação excessivamente elaborada, essa presença discreta, porém sincera, permitiu que o público se identificasse com ela mais facilmente. Implicitamente, isso nos lembra que por trás dos nomes famosos existem, acima de tudo, jornadas pessoais, compostas de primeiras experiências e momentos simples. Talvez seja justamente essa "normalidade" que tenha ressoado com tantas pessoas, conferindo à participação de Sunday Rose Kidman em Urban uma dimensão quase universal.

Com essa aparição conjunta de mãe e filha, Nicole Kidman e Sunday Rose Kidman Urban marcaram presença no Met Gala de 2026. Entre looks elegantes, cumplicidade e um retorno à realidade, a caminhada delas no tapete vermelho proporcionou um dos momentos mais comentados da noite.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
"Uma mulher magnífica": aos 76 anos, ela exibe sua silhueta no tapete vermelho.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Uma mulher magnífica": aos 76 anos, ela exibe sua silhueta no tapete vermelho.

A estilista sino-americana Vera Wang mais uma vez chamou a atenção no Met Gala de 2026. Aos 76...

Diante das críticas sobre sua aparência, a resposta desta atriz é surpreendente.

Apenas alguns dias após ser alvo de críticas nas redes sociais, Olivia Wilde fez uma aparição deslumbrante no...

Aos 35 anos, Margot Robbie cativa com um deslumbrante vestido dourado.

No Met Gala de 2026, em Nova York, Margot Robbie mais uma vez chamou a atenção. A atriz...

Vestida com um traje "inusitado", esta atleta cativa todos os olhares.

O Met Gala de 2026 mais uma vez apresentou uma série de looks espetaculares, mas uma convidada em...

Aos 45 anos, a atriz Jessica Alba compartilha fotos encantadoras tiradas em um barco.

A atriz e empresária americana Jessica Alba comemorou seu 45º aniversário do jeito que gosta: intensamente e sem...

Na água, a modelo Candice Swanepoel cativa em um cenário encantador.

"Encontrei a lua do outro lado" – foi com essa legenda poética que a modelo Candice Swanepoel, conhecida...