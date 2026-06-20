Com seu look "rasgado", Kehlani causa sensação no deserto.

A cantora, compositora e dançarina americana Kehlani compartilhou uma série de fotos no Instagram tiradas no deserto, usando uma roupa com aspecto desgastado. O look imediatamente cativou seus seguidores — a publicação já recebeu mais de 500 mil curtidas.

Uma roupa com "efeito rasgado"

No cerne deste look está uma estética propositalmente "desgastada", composta por bainhas desfiadas e bordas inacabadas. Kehlani usou um top cropped sem mangas em marrom escuro com decote quadrado, combinado com uma saia da mesma cor, alongada por longas tiras de tecido esfarrapadas, como trapos flutuantes. O conjunto tem um ar chique, levemente campestre, de "sobrevivência", algo entre a alta costura e um mundo pós-apocalíptico.

Acessórios no mesmo estilo

Para completar o look, Kehlani optou por acessórios combinando: pulseiras largas marrons, um colar marcante com inspiração tribal e botas altas de camurça marrom. Para a maquiagem, ela usou os cabelos soltos e tons esfumados de marrom, harmonizando perfeitamente com o ambiente. Todos esses detalhes reforçam a coesão do conjunto, apresentado em uma paleta de cores terrosas.

Uma paisagem desértica

A escolha do local não foi aleatória. Fotografada no coração do deserto, Kehlani optou por uma harmonia perfeita entre seu look e o ambiente ao redor, em uma paleta de tons de marrom e areia. "As coisas podem dar errado se acelerarmos por essa estrada...", escreveu ela na legenda da foto, reforçando a atmosfera misteriosa e cinematográfica da série. Nos comentários, seus fãs a encheram de elogios, exaltando "uma produção ousada e magistral".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kehlani (@kehlani)

Um artista com um estilo próprio.

Esta publicação confirma a inclinação de Kehlani por uma estética ousada. Tendo alcançado destaque na cena R&B e lançado diversos álbuns aclamados, ela cultiva uma imagem livre e assertiva, tanto em sua música quanto em suas escolhas de moda. Suas aparições públicas demonstram um verdadeiro talento para o dramático.

Com esse figurino "rasgado" e o cenário desértico, Kehlani apresenta uma performance que transita entre a moda e a arte performática. Ao optar por uma estética crua e um universo coeso, ela prova mais uma vez que gosta de pensar fora da caixa.