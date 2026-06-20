"O que ela está fazendo aqui?": Taylor Swift criticada por comparecer ao jogo dos Knicks

A presença de Taylor Swift no Jogo 4 das Finais da NBA não passou despercebida — e até gerou algumas críticas. Embora a aparição da cantora e compositora americana tenha agradado muitos fãs, um comentário de um comentarista, captado por um microfone que ficou ligado, reacendeu um debate recorrente: Taylor Swift é realmente fã do Knicks?

Uma presença muito comentada

No dia 10 de junho, Taylor Swift compareceu ao Jogo 4 das Finais da NBA no Madison Square Garden, onde o New York Knicks derrotou o San Antonio Spurs (107-106). Ela estava sentada ao lado de suas amigas Este e Alana Haim, vestindo uma camiseta "Stevie Knicks" — um trocadilho em homenagem à cantora e compositora americana Stevie Nicks. Ela estava entre muitas outras celebridades presentes, incluindo o ator franco-americano Timothée Chalamet, o ator e comediante americano Ben Stiller, a personalidade da TV, empresária e influenciadora americana Kylie Jenner e a modelo e empresária americana Hailey Bieber.

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Um comentário captado por um microfone.

Foi a comentarista de rádio dos Knicks, Monica McNutt, quem deu início à controvérsia. Enquanto discutia a presença de Taylor Swift no ar, ela deixou escapar, aparentemente sem perceber que estava ao vivo: "Ela não é fã dos Knicks, sai daqui". O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões e provocando indignação entre os fãs de Taylor Swift. Alguns chegaram a comentar: "O que ela está fazendo aqui?".

Apoio inesperado

Seus fãs logo lembraram que Taylor Swift já havia declarado seu apoio ao Knicks há anos e que até possuía uma camisa antiga do jogador Amar'e Stoudemire. Mais surpreendente ainda, foi Dave Portnoy, fundador do Barstool Sports, quem a defendeu, criticando o comentarista por ter como alvo Taylor Swift quando muitas outras celebridades também estavam presentes.

Um pedido de desculpas e um debate mais amplo

Diante da controvérsia, Monica McNutt pediu desculpas no dia seguinte. Reconhecendo seu "erro", ela admitiu desconhecer o passado de Taylor Swift como fã. Além da anedota, o episódio ilustra um fenômeno recorrente: a suspeita em torno da presença de celebridades — e frequentemente mulheres — em eventos esportivos, onde são constantemente pressionadas a provar que são fãs "de verdade".

Inicialmente retratada como uma intrusa em um único comentário, Taylor Swift acabou vendo seu status de fã confirmado, inclusive nos pedidos de desculpas de seu detrator. A controvérsia se dissipou rapidamente, mas provavelmente revela mais sobre como as celebridades são percebidas em estádios do que sobre a própria cantora.