"Uma mulher magnífica": aos 76 anos, ela exibe sua silhueta no tapete vermelho.

A estilista sino-americana Vera Wang mais uma vez chamou a atenção no Met Gala de 2026. Aos 76 anos, ela surgiu no tapete vermelho com um look preto de sua própria criação, fiel ao seu estilo característico. Sua aparição rapidamente gerou reações online.

Uma roupa que "realça a sua figura"

Para esta noite dedicada à conexão entre moda e arte, Vera Wang escolheu um vestido preto estruturado. A peça era composta por uma saia de cintura baixa conectada a um decote alto, com um top preto por baixo e mangas bufantes. O corte realçou sua silhueta, principalmente o busto e os braços. No tapete vermelho, ela ousou usar um look arrojado, "concebido como uma verdadeira demonstração de estilo".

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Uma criação inspirada na história da moda.

O look de Vera Wang foi inspirado na obra do estilista Rudi Gernreich, conhecido por suas silhuetas inovadoras. A gargantilha usada pela estilista, aliás, era uma de suas criações. O vestido também fazia referência a um de seus icônicos maiôs da década de 1970, que agora faz parte do acervo do Metropolitan Museum of Art.

A moda não tem limite de idade.

Este look repercutiu particularmente entre os internautas porque transmitiu uma mensagem simples: a moda não tem idade. Aos 76 anos, Vera Wang demonstrou que é possível usar um look marcante e pessoal sem se deixar limitar pelas expectativas frequentemente impostas às mulheres à medida que envelhecem. Sua aparência foi amplamente elogiada por esse motivo. Muitos a viram como uma mulher livre, confiante e inspiradora. Nos comentários, várias pessoas escreveram, entre outras coisas, "uma mulher magnífica".

No entanto, as opiniões não foram unânimes. Alguns internautas criticaram sua aparência, considerando-a "magra demais" e dizendo que ela "não aparentava a idade que tinha", sugerindo que ela poderia ter se submetido a cirurgia plástica. Outros ampliaram o debate, apontando o Met Gala como "mais um exemplo da glorificação de corpos muito magros, até mesmo emaciados", denunciando uma cultura persistente de magreza e expressando preocupação.

Em resumo, Vera Wang provou ser uma figura essencial na moda. Sua presença no Met Gala de 2026 é um lembrete de que o estilo não depende da idade nem das convenções, mas sobretudo da confiança com que se veste uma roupa.