Ao aceitar sua deficiência, esta convidada do Met Gala surpreende os internautas.

Anaëlle G.
@laurenwasser / Instagram

A modelo americana Lauren Wasser, que teve as duas pernas amputadas, fez uma aparição marcante no Met Gala de 2026. Ela escolheu um look dourado de Prabal Gurung, em perfeita sintonia com o tema da noite, "A Moda é Arte". No tapete vermelho, ela usou um conjunto curto de duas peças dourado. Um visual luminoso e muito pessoal que rapidamente chamou a atenção de fotógrafos e internautas.

Um visual que celebra a sua história.

Lauren Wasser é conhecida por seu ativismo em relação à síndrome do choque tóxico, tendo perdido a perna direita em 2012 e a esquerda em 2018 devido a complicações. No Met Gala de 2026, ela não tentou esconder sua deficiência. Pelo contrário, incorporou-a ao seu visual com força e confiança, transformando sua aparência em uma poderosa mensagem de autoconfiança. Suas próteses douradas se integraram perfeitamente ao seu conjunto todo dourado, do blazer estruturado aos shorts bermuda combinando, criando um efeito quase escultural — poderosa e assertiva da cabeça aos pés.

Uma silhueta dourada muito comentada

Para completar o look, Lauren Wasser escolheu várias joias: correntes de diamantes em camadas, anéis grandes e um relógio marcante. Ela também usou uma boina dourada em seus longos cabelos loiros platinados. O efeito geral foi impressionante.

Nas redes sociais, muitos usuários elogiaram sua presença, acreditando que ela personificava perfeitamente a ideia de que a moda também pode ser um meio de expressão e protesto. As reações foram extremamente positivas após a aparição de Lauren Wasser no Met Gala de 2026. Muitos usuários elogiaram seu look como "poderoso", "inspirador" e "deslumbrante", enquanto outros parabenizaram a modelo por sua autoconfiança.

Ao abraçar sua deficiência em vez de apagá-la, Lauren Wasser causou um impacto poderoso. Sua aparição serviu como um lembrete de que o tapete vermelho não é apenas um palco, mas também um espaço onde certas pessoas podem transmitir uma mensagem importante. Com seu vestido dourado, ela provou que beleza e estilo não se submetem a um padrão único. Uma aparição poderosa, inspiradora e amplamente aclamada.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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