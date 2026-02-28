Serena Williams brilha em um raro vídeo com sua filha, usando um vestido de tricô.

Recentemente, Serena Williams compartilhou um vídeo no Instagram mostrando dois looks e um momento adorável com sua filha caçula, Adira River (de 2 anos). Com a legenda "Amando esta fase da maternidade e de MIM!" , a publicação celebra a maternidade e o estilo descomplicado.

Um elegante vestido suéter bege (e muito mais)

A lenda do tênis surge com um vestido suéter cor areia com decote em V, combinado com longos cabelos loiros, olhos esfumados escuros, cílios dramáticos, iluminador brilhante e lábios aparentemente naturais. Um relógio reluzente, um colar delicado e brincos de diamante completam este look casual-chique.

Ela complementa o look com um top cropped azul-celeste, estilizado como uma camisa ajustada na cintura, jeans azul-escuro de cintura alta, sapatos de salto alto salmão neon e joias unissex, incluindo um anel azul, mantendo o mesmo penteado e maquiagem para um estilo urbano descomplicado.

Momento adorável com Adira

O momento mais marcante: Adira aparece escovando os dentes antes de Serena a pegar carinhosamente no colo e tirar a escova com um sorriso cúmplice. A cena simples e autêntica captura um momento cotidiano, longe dos holofotes e dos troféus. Mãe de duas filhas com Alexis Ohanian – Olympia e Adira – Serena Williams personifica uma maternidade alegre e assertiva, raramente vista nas telas. Entre risos, gestos espontâneos e olhares afetuosos, ela mostra que, por trás do ícone do esporte, existe uma mãe presente e gentil, profundamente dedicada àqueles pequenos momentos que se transformam em grandes lembranças.

Em última análise, Serena Williams concilia o esporte de alto nível, a moda e a maternidade com uma facilidade inspiradora. Este vídeo captura perfeitamente sua transição bem-sucedida para uma vida plena após o tênis. Ela continua sendo um ícone absoluto, celebrada por sua vida familiar autêntica.