Search here...

Serena Williams brilha em um raro vídeo com sua filha, usando um vestido de tricô.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Recentemente, Serena Williams compartilhou um vídeo no Instagram mostrando dois looks e um momento adorável com sua filha caçula, Adira River (de 2 anos). Com a legenda "Amando esta fase da maternidade e de MIM!" , a publicação celebra a maternidade e o estilo descomplicado.

Um elegante vestido suéter bege (e muito mais)

A lenda do tênis surge com um vestido suéter cor areia com decote em V, combinado com longos cabelos loiros, olhos esfumados escuros, cílios dramáticos, iluminador brilhante e lábios aparentemente naturais. Um relógio reluzente, um colar delicado e brincos de diamante completam este look casual-chique.

Ela complementa o look com um top cropped azul-celeste, estilizado como uma camisa ajustada na cintura, jeans azul-escuro de cintura alta, sapatos de salto alto salmão neon e joias unissex, incluindo um anel azul, mantendo o mesmo penteado e maquiagem para um estilo urbano descomplicado.

Momento adorável com Adira

O momento mais marcante: Adira aparece escovando os dentes antes de Serena a pegar carinhosamente no colo e tirar a escova com um sorriso cúmplice. A cena simples e autêntica captura um momento cotidiano, longe dos holofotes e dos troféus. Mãe de duas filhas com Alexis Ohanian – Olympia e Adira – Serena Williams personifica uma maternidade alegre e assertiva, raramente vista nas telas. Entre risos, gestos espontâneos e olhares afetuosos, ela mostra que, por trás do ícone do esporte, existe uma mãe presente e gentil, profundamente dedicada àqueles pequenos momentos que se transformam em grandes lembranças.

Em última análise, Serena Williams concilia o esporte de alto nível, a moda e a maternidade com uma facilidade inspiradora. Este vídeo captura perfeitamente sua transição bem-sucedida para uma vida plena após o tênis. Ela continua sendo um ícone absoluto, celebrada por sua vida familiar autêntica.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
Com um visual "natural", Adriana Lima incendeia as redes sociais.
Article suivant
Aos 51 anos, Penélope Cruz ilumina Londres com um vestido preto escultural.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 51 anos, Penélope Cruz ilumina Londres com um vestido preto escultural.

A atriz espanhola Penélope Cruz, atualmente em promoção do filme "A Noiva!", dirigido por Maggie Gyllenhaal, incendiou as...

Com um visual "natural", Adriana Lima incendeia as redes sociais.

Adriana Lima, modelo brasileira e famosa embaixadora da marca Victoria's Secret, causou sensação recentemente com uma sequência de...

No tapete vermelho, esta atriz quebra as regras com um detalhe casual.

No tapete vermelho, os looks costumam ser meticulosamente planejados. Na cerimônia do César de 2026, a atriz francesa...

Prêmio César 2026: Isabelle Adjani convoca homens a "defenderem as mulheres"

Em 26 de fevereiro de 2026, no Olympia, Isabelle Adjani protagonizou um dos momentos mais memoráveis da51ª cerimônia...

Aos 38 anos, esta atriz fala abertamente sobre suas dificuldades com a amamentação e os desafios de ser uma mãe de primeira viagem.

A atriz, cantora, compositora, escritora, estilista e produtora americana Hilary Duff fala abertamente sobre suas dificuldades com a...

Alvo de comentários racistas ao vivo na televisão, esta cantora se vê no centro de uma controvérsia.

O escritor e editor francês Richard Millet causou alvoroço em 23 de fevereiro de 2026, durante o programa...

© 2025 The Body Optimist