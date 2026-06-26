À beira-mar, Elizabeth Hurley opta por um visual bronzeado.

Léa Michel
@elizabethhurley1 / Instagram

A atriz, modelo e produtora britânica Elizabeth Hurley compartilhou uma foto ensolarada no Instagram, tirada à beira-mar, com um look de verão simples, porém elegante. Essa aparência radiante, como era de se esperar, encantou seus muitos seguidores.

Um look de verão à beira-mar.

Para esta foto, Elizabeth Hurley optou por um look praiano descontraído. Ela vestiu um top cropped branco com uma grande estampa de olho, que combinou com uma calça preta com detalhes dourados. Um conjunto minimalista e gráfico, perfeito para a atmosfera litorânea. Posando para a câmera, ela exalava uma aura natural e confiante, fiel ao seu estilo.

Um ambiente ensolarado e descontraído

Para além do look, é toda uma atmosfera que emana desta fotografia. O cenário costeiro banhado de sol reforçou o caráter luminoso e veranil da imagem. Entre o mar cintilante e o céu límpido, Elizabeth Hurley personificou na perfeição o espírito das férias. Uma simplicidade radiante que realçou a sua beleza natural sem qualquer artifício.

Uma especialista em looks de praia.

Essa escolha não é por acaso. Conhecida por sua elegância atemporal, Elizabeth Hurley também dirige sua própria marca de moda praia, Elizabeth Hurley Beach. Essa empreitada a torna uma verdadeira especialista em moda de verão, que ela exibe regularmente em suas redes sociais. Ao longo das temporadas, ela se consolidou como uma figura de destaque no setor, provando que confiança e estilo não têm idade.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma onda de reações entusiasmadas. Nos comentários, os usuários a cobriram de elogios. "Radiante", "Magnífica" foram apenas algumas das muitas mensagens de admiração que elogiaram seu look de verão. Todas essas reações confirmam a popularidade duradoura de Elizabeth Hurley, já que cada aparição sua é acompanhada de perto por seus seguidores. Entre suas carreiras de atriz, modelo e empreendedora, Elizabeth Hurley continua a cativar um público amplo, fiel à sua elegância e alegria de viver.

Com este look praiano de verão, Elizabeth Hurley conquista uma aparência simples, porém radiante. Entre seu conjunto de praia com estampa gráfica e o cenário perfeito de cartão-postal, ela demonstra, mais uma vez, seu senso de estilo e seu amor pelo verão.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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