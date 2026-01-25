Mãe de dois filhos, esta modelo americana ilumina os picos nevados.

Jasmine Tookes, modelo icônica da Victoria's Secret e mãe de dois filhos, recentemente incendiou o Instagram com uma série de fotos tiradas em uma paisagem nevada de tirar o fôlego. A modelo americana aparece radiante, posando em um look todo preto ultrachique: um conjunto esportivo ajustado da Goldbergh, que combina elegância e funcionalidade para enfrentar as montanhas.

Um visual que é universalmente aclamado nas redes sociais.

Estas fotos, publicadas em meados de janeiro, capturam sua aura magnética em meio à neve imaculada, com vistas deslumbrantes para as montanhas e um estilo minimalista. Mãe de Mia Victoria (nascida em 2023) e de um segundo filho recém-nascido, ela personifica uma feminilidade poderosa e serena. As reações dos fãs foram unânimes e entusiasmadas: "Magnífica", "Uma aura incrível", "Parece um filme de James Bond, adorei".

Os comentários em suas postagens estão aos montes, elogiando seu carisma e estilo que transforma a neve em um cenário de Hollywood. Não é a primeira vez que Jasmine arrasa com looks pretos de inverno – ela já compartilhou uma roupa de treino semelhante em 17 de janeiro – mas essa sessão em altitude elevada reforça sua imagem como uma mulher inspiradora, que equilibra com sucesso a maternidade e uma carreira de sucesso.

Uma mãe radiante e um anjo eterno

Após desfilar no Victoria's Secret Fashion Show de 2025 grávida de nove meses, Jasmine Tookes continua a celebrar as alegrias da maternidade nas redes sociais. Casada com o empresário Juan David Borrero desde 2021, ela compartilha momentos autênticos em família, provando que a carreira de modelo também permite equilíbrio pessoal. Sua publicação na neve, bem longe das passarelas, mostra uma mulher que ilumina até os cenários mais frios, inspirando milhares de seguidores com sua graça.

Essas imagens de inverno remetem à ascensão meteórica de Jasmine Tookes, especialmente como Angel da Victoria's Secret desde 2015. Ao escolher a neve e o preto para dar destaque, ela mescla moda, natureza e maternidade em uma narrativa visual cativante.