Aos 68 anos, Sharon Stone causou sensação com um elegante terno branco.

A atriz e produtora de cinema americana Sharon Stone fez uma aparição marcante recentemente no TCM Classic Film Festival, realizado no Egyptian Theatre em Los Angeles. Ela optou por um terno branco, combinado com um novo penteado que certamente chamou a atenção. Os comentários em publicações sobre sua aparição elogiaram seu visual "ultraelegante".

Um terno branco, impecavelmente ajustado até o menor detalhe.

Para sua aparição no TCM Classic Film Festival, Sharon Stone optou por um conjunto de duas peças totalmente branco. A peça central: um blazer estruturado adornado com botões de tartaruga, usado aberto sobre uma regata combinando, combinado com calças de corte reto impecavelmente ajustadas. Uma silhueta simples, porém elegante, que enfatizava a alfaiataria precisa em vez de detalhes extravagantes.

Nos pés, a atriz escolheu mocassins Gucci Horsebit de verniz, um modelo icônico da grife italiana. Para os acessórios, optou por uma pulseira de corrente dourada simples e um anel combinando — uma escolha minimalista que reforçou as linhas limpas do look. Sua maquiagem, totalmente leve, apresentava uma pele luminosa, um toque de blush rosado e um batom nude. Este conjunto comprova que Sharon Stone é um dos ícones de elegância atemporal de Hollywood.

A fabulosa Sharon Stone antes de sua conversa com o apresentador da TCM, Eddie Muller, para a exibição de OS DESAJUSTADOS (1961). #TCMFF (cortesia da TCM) pic.twitter.com/F3VVd0zp91 — Aurora (@CitizenScreen) 6 de maio de 2026

Um retorno aos cabelos compridos

Embora seu look certamente tenha causado impacto, foi o penteado de Sharon Stone que gerou a reação mais generalizada. Desde 1998, a atriz se tornou sinônimo de seus cortes de cabelo curtos — pixie cuts e bobs elegantes. Desta vez, ela causou sensação com um cabelo loiro dourado, com camadas que emolduravam o rosto e uma escova suave e fluida.

Tina Farey, diretora editorial da Rush, analisou este novo visual: "Sharon Stone abandonou seu corte chanel quadrado por um estilo que lembra seu visual dos anos 90. A atriz combinou seu cabelo volumoso com um lindo loiro cashmere, um tom quente e fácil de manter. Essa tonalidade harmoniza perfeitamente com uma base naturalmente clara, enquanto a adição de mechas bege, caramelo e mel proporciona profundidade e dimensão." Uma transformação meticulosamente elaborada que se alinha com a principal tendência desta temporada: o "cacho em C", um cacho de cabelo virado para dentro, imitando a letra C.

A elegância não tem limite de idade.

Nas redes sociais, as reações foram inúmeras nos posts dedicados à sua aparência. Muitos elogiaram a escolha do terno branco e a modernidade do visual. "Ultra elegante" foi um dos comentários dos internautas que encheram Sharon Stone de elogios pelo seu look.

Além do estilo, essa aparição transmite uma mensagem poderosa. Assim como a atriz e modelo americana Brooke Shields, ou a atriz americana Kelly Rutherford antes dela, Sharon Stone é uma daquelas mulheres que se recusam a cair no esquecimento depois de certa idade. Ao adotar fortes códigos de moda — alfaiataria impecável, silhueta estruturada, um novo corte de cabelo — ela nos lembra que elegância e ousadia não são exclusividade das "gerações mais jovens". Essa mensagem ressoa com particular força em uma indústria que ainda tende a relegar as chamadas mulheres maduras a um segundo plano.

Com seu terno branco e o novo cabelo comprido, Sharon Stone criou um dos looks mais comentados do TCM Classic Film Festival 2026. Uma aparição que confirma, se é que ainda faltava alguma prova, que a atriz está livre das amarras da idade.