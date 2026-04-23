A irmã de Beyoncé ousa com uma transformação "ousada" ao cortar o cabelo bem curtinho.

Fabienne Ba.
@solangeknowles / Instagram

A cantora, atriz e modelo americana Solange Knowles, irmã da cantora Beyoncé, está dando o que falar com uma nova transformação capilar revelada em suas redes sociais. Conhecida por suas escolhas estéticas frequentemente "experimentais", ela provavelmente está buscando uma abordagem artística onde o cabelo se torna um verdadeiro meio de expressão.

Um corte de cabelo ultracurto com efeito gráfico.

Solange Knowles surge com um corte de cabelo ultracurto, caracterizado por uma estética deliberadamente estruturada e minimalista. Essa mudança contrasta fortemente com seus comprimentos naturais habituais, frequentemente usados cacheados e volumosos. Esse tipo de transformação destaca uma abordagem mais conceitual da imagem, onde o penteado se torna um elemento central da narrativa visual.

Uma continuidade numa abordagem artística sólida.

Esta não é a primeira vez que Solange Knowles explora cortes de cabelo curtos ou penteados ousados. Ela já experimentou transformações semelhantes no passado, sempre com o objetivo de criar uma "ruptura estética". Seu trabalho artístico em geral incorpora regularmente questões de identidade, corpo e expressão pessoal.

Um artista fiel a uma visão de estilo como linguagem.

Ao longo dos anos, Solange Knowles construiu uma forte identidade visual, onde cada mudança de estilo é concebida como uma extensão de sua abordagem artística. Este novo corte de cabelo, portanto, faz parte de uma continuidade, e não é uma simples mudança estética isolada.

Com esse corte de cabelo ultracurto e decididamente ousado, Solange Knowles confirma seu status como uma artista singular no cenário musical e visual. Essa transformação capilar transcende a mera beleza, incorporando uma verdadeira declaração artística.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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