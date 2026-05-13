Sandra Bullock celebra o Dia das Mães com uma foto antiga e carinhosa de seus filhos.

Fabienne Ba.
@sandrabullock / Instagram

A atriz, produtora, diretora e roteirista germano-americana Sandra Bullock protege ferozmente sua vida familiar. No dia 10 de maio, Dia das Mães nos EUA, ela abriu uma exceção e compartilhou uma rara foto antiga com seus dois filhos — uma publicação tão íntima quanto emocionante, que tocou milhões de pessoas.

"A honra de uma vida inteira"

Na legenda de sua publicação no Instagram, Sandra Bullock escreveu: "Para todas as mães, não importa como vocês se tornaram uma, Feliz Dia das Mães. Estamos todas conectadas por esta honra única na vida." Palavras simples que diziam tudo — e que ressoaram com particular força vindas de uma mulher que escolheu a adoção para construir sua família.

Entre as fotos compartilhadas, havia uma imagem inédita de Sandra Bullock contemplando o céu enquanto seus dois filhos, versões mais jovens de si mesmos fantasiados para o Halloween, estavam sentados em seu colo. Louis tem agora 16 anos e Laila, 11 — ambos adotados pela atriz, que já passou dos 40 e sempre teve o cuidado de protegê-los dos holofotes da mídia. Essa rara foto emocionou imediatamente seus seguidores.

Uma homenagem à sua falecida mãe.

A publicação também incluía uma foto de Sandra Bullock conversando com sua falecida mãe, Helga Meyer, além de uma foto de infância dela na neve com sua irmã, Gesine, ambas nos braços da mãe. A legenda concluía: "Mamãe e Omi, obrigada por me ensinarem. Sentimos saudades ❤️ Desculpem por ser tão mimada." Uma doce autodepreciação que arrancou sorrisos de seus seguidores.

"Não seja como eu" - o último conselho de sua mãe.

Sandra Bullock compartilhou com a revista People um dos momentos mais comoventes de seu relacionamento com a mãe. " Antes de minha mãe falecer, tivemos um momento ao lado de sua cama em que eu estava fechada, tentando não chorar, e ela simplesmente disse: 'Não seja como eu'. Naquele momento, grande parte da nossa vida juntas ficou clara. Ela não queria que eu vivesse a vida fechada, com medo de sentir." Essa conexão transparece em cada foto desta publicação — uma mulher que sente tudo e não tem mais vergonha disso.

Mãe de duas crianças adotadas, por escolha e por convicção.

Sandra Bullock já havia falado sobre sua trajetória rumo à maternidade: "Não sei por que era o único jeito, mas estou muito feliz que o universo me fez esperar. Mesmo estando ansiosa e impaciente, ele me dizia: 'Não, você não vai fazer isso do jeito que pensa'". Uma maternidade construída de forma diferente, mas igualmente profunda — como confirma esta publicação do Dia das Mães.

E os cachorros também

Pouco depois de sua publicação principal, Sandra Bullock compartilhou uma foto em seus stories do Instagram em que aparece relaxando no sofá com seus dois cachorros, com a legenda: "E um Feliz Dia das Mães para todas as mamães de pets 🐾❤️". Um gesto final leve e carinhoso, fiel ao equilíbrio entre emoção e humor que define sua persona pública — quando ela escolhe estar em público.

Uma foto, uma homenagem à mãe, um toque de autodepreciação e seus cachorros no sofá — Sandra Bullock celebrou o Dia das Mães com uma sinceridade rara, fiel a si mesma. Discreta em sua vida privada, mas profundamente presente quando escolhe compartilhar.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Irina Shayk simplifica seu look para o Met Gala com um detalhe inesperado.
Article suivant
Aos 51 anos, Eva Longoria celebra a maternidade com novas fotos de seu filho.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Aos 51 anos, Eva Longoria celebra a maternidade com novas fotos de seu filho.

Para celebrar o Dia das Mães, comemorado em 10 de maio nos Estados Unidos, Eva Longoria publicou um...

Irina Shayk simplifica seu look para o Met Gala com um detalhe inesperado.

No Met Gala de 2026, Irina Shayk usou uma criação composta inteiramente de relógios e joias — 200...

Para comemorar seu aniversário, Sabrina Carpenter está revivendo a tendência do "cabelo bagunçado".

A cantora, compositora e atriz americana Sabrina Carpenter comemorou seu 27º aniversário em 11 de maio de 2026...

Justin Timberlake homenageia Jessica Biel no Dia das Mães com fotos raras da família.

O cantor americano Justin Timberlake não costuma postar fotos de família. Ele abriu uma exceção no dia 10...

Ostentando um visual típico dos anos 2000, Sydney Sweeney chama a atenção.

Se você está assistindo à nova temporada de "Euphoria", com certeza já reparou no visual que vem dando...

Aos 47 anos, Kate Hudson brilha no tapete vermelho com um vestido cor de açafrão.

Existem cores que anunciam a primavera melhor do que qualquer flor. A atriz e produtora americana Kate Hudson...