Vestida de vermelho, Livvy Dunne confirma sua influência que vai além do esporte.

Convidada para o programa americano "The Tonight Show", a influenciadora digital e ex-ginasta artística americana Olivia Dunne (@livvydunne) transformou uma simples aparição na TV em um momento viral. Vestida com um minivestido vermelho-cereja, ela recriou a icônica corrida da série de televisão americana "Baywatch" ao lado de Jimmy Fallon, conquistando o público e superando o apresentador.
Um minivestido vermelho feito sob medida para a sequência.
Para sua participação no programa de Jimmy Fallon, Olivia Dunne (@livvydunne) usou um minivestido vermelho-cereja justo ao corpo com decote quadrado. A silhueta, pensada para chamar a atenção, combinou perfeitamente com o contexto do segmento. O restante do look foi propositalmente discreto: pequenos brincos de argola prateados, um rabo de cavalo loiro elegante, maquiagem minimalista em tons quentes e um par de scarpins brancos de bico fino para completar o visual. Essa abordagem permitiu que o vestido e a apresentação como um todo fossem o destaque.
A corrida de "Baywatch" recriada no set de filmagem.
O ponto alto da participação foi uma referência muito específica. Olivia Dunne e Jimmy Fallon entraram na brincadeira com a icônica cena de corrida de "Baywatch", aquela corrida em câmera lenta que se tornou um verdadeiro código visual da cultura pop. O apresentador optou por uma versão cômica, enquanto Olivia Dunne (@livvydunne) se entregou completamente, transformando a referência televisiva em uma sequência de moda improvisada.
A alusão não foi insignificante: a aparição fazia parte do contexto do reboot da série de televisão americana "Baywatch", um projeto no qual Olivia Dunne deve aparecer. Embora ela não estivesse usando a icônica blusa vermelha da salva-vidas no set, seu minivestido visualmente ecoava o mesmo esquema de cores, em uma estratégia de provocação cuidadosamente orquestrada.
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Uma sequência que viralizou em poucas horas.
Publicado na conta do Instagram de Olivia Dunne, o vídeo da aparição rapidamente gerou engajamento. No momento da publicação inicial pela Mandatory, o vídeo tinha 76.200 curtidas, um sinal de que a fórmula — vestido marcante, referência à cultura pop e química com a apresentadora — funcionou perfeitamente.
Os comentários começaram a surgir imediatamente, variando de admiração pelo visual ao entusiasmo pelo próximo papel. Alguns internautas elogiaram a atuação, outros comentaram sobre a elegância de Olivia Dunne (@livvydunne) e vários mencionaram o desejo de "assistir ao reboot por causa dela".
Uma influência que vai além do esporte.
Originalmente conhecida por sua carreira na ginástica universitária, Olivia Dunne (@livvydunne) consolidou-se gradualmente como uma figura da cultura pop americana, cujas atividades vão muito além das competições. Este segmento com Jimmy Fallon ilustra a trajetória que ela está trilhando: a de uma personalidade capaz de integrar o elenco de um reboot muito aguardado, acompanhar um talk show noturno e impor sua própria visão de moda ao longo do caminho.
Em apenas alguns minutos no set de filmagem, Olivia Dunne (@livvydunne) conseguiu transformar um minivestido vermelho em uma ferramenta narrativa, anunciando um projeto futuro e gerando uma onda de reações nas redes sociais. O segmento com Jimmy Fallon demonstra que a influência da jovem não é mais medida (apenas) por suas conquistas atléticas, mas por sua capacidade de orquestrar momentos culturais que o público antecipa, compartilha e discute.