No Festival de Cinema de Cannes, a modelo Cara Delevingne chamou a atenção com um visual "gótico".

O tapete vermelho do Festival de Cannes testemunhou um dos looks mais marcantes do ano em 15 de maio de 2026. Conhecida por seu impecável senso de estilo, a modelo e atriz britânica Cara Delevingne exibiu uma estética perfeitamente executada, da escolha do vestido ao último detalhe do penteado. Ela apresentou uma demonstração em que cada elemento, dos babados estruturados às joias brilhantes, contribuiu para uma visão artística coerente, quase cinematográfica.

Uma silhueta preta completamente esculpida

O destaque de sua aparição no tapete vermelho do Festival de Cannes, seu longo vestido preto, personificou perfeitamente a ideia de uma elegância sombria e teatral. Da coleção Outono/Inverno 2026, a peça se destacava pelas pregas tridimensionais que ondulavam pelo tecido, como uma onda congelada em pleno movimento. Longe de ser um simples drapeado, essa construção arquitetônica conferia uma dimensão quase escultural à peça, transformando a silhueta de Cara Delevingne em uma obra de arte viva que se metamorfoseava a cada passo. O drapeado cuidadosamente elaborado complementava seus movimentos sem jamais restringi-los.

Costas abertas e recortes

As costas completamente abertas do vestido eram um de seus detalhes mais marcantes. Na frente, um recorte em forma de lágrima estendia-se generosamente pelo busto de Cara Delevingne até as costelas. Essa abertura, precisamente calibrada, contrastava com painéis transparentes de tule leve, brincando com a interação entre opacidade, movimento e delicadeza.

O resultado: uma apresentação onde a arquitetura da peça teve precedência sobre o óbvio, e onde a ousadia se evidenciou na precisão de cada linha. Um decote halter completou o conjunto, equilibrando a verticalidade da silhueta de Cara Delevingne.

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Uma beleza deliberadamente "vampírica"

Para complementar o vestido impactante, Cara Delevingne optou por uma maquiagem ousada. Seus cabelos castanhos foram presos em um coque elegante, emoldurando o rosto. Os lábios foram pintados de um vermelho profundo e intenso, enquanto um delineador preto sutilmente esfumado definia o olhar, conferindo-lhe uma intensidade quase teatral. Um visual que evocava deliberadamente o universo das heroínas do cinema noir e o romantismo sombrio.

Joias como um toque de brilho

Embora a paleta de cores geral permanecesse decididamente escura, foram os acessórios que trouxeram um toque de brilho ao visual de Cara Delevingne. Ela complementou o look com um par de brincos longos adornados com diamantes deslumbrantes, cujos reflexos captaram os flashes das câmeras com uma elegância discreta. Esse contraponto brilhante equilibrou a sobriedade do preto e adicionou um toque de luxo ao conjunto, sem jamais ofuscar o design marcante do vestido.

Com essa aparição em Cannes, Cara Delevingne se tornou uma das figuras mais reconhecidas do festival. Através da coerência de suas escolhas e da finesse em sua execução, ela demonstra que uma forte visão estética, quando plenamente realizada, vale mais do que mil efeitos espetaculares.