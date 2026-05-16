"Ela parece uma gótica": o novo visual de Lady Gaga divide opiniões.

Para a estreia de sua nova performance filmada ao vivo, "MAYHEM Requiem", no The Grove, em Los Angeles, a cantora, compositora, produtora e atriz americana Lady Gaga optou por um vestido que misturava elementos do flamenco e da estética gótica. Uma aparição que certamente não passou despercebida online.

Um vestido que fica entre o flamenco e o gótico.

Lady Gaga optou por um vestido de renda vermelho e preto, cuja silhueta evocava diretamente o traje tradicional do flamenco, mas reinterpretado num tom distintamente mais escuro. O contraste entre as duas tonalidades, combinado com a transparência intrincada da renda, definiu imediatamente o tom dramático do seu visual. A inspiração ibérica estendeu-se aos acessórios, com um leque preto na mão, elemento emblemático da cultura flamenca.

Enquanto o folclore espanhol geralmente explora o brilho das cores vibrantes, Lady Gaga optou deliberadamente por uma atmosfera "sombria", fiel ao universo visual que desenvolveu em torno do álbum "MAYHEM".

Uma transformação de beleza em perfeita harmonia.

O penteado desempenhou um papel crucial no visual geral. Os cabelos negros, meticulosamente penteados e estruturados em ambos os lados do rosto, formavam um padrão geométrico preciso que remetia ao flamenco tradicional, onde os penteados costumam ser muito rígidos. Essa abordagem capilar contrasta fortemente com as experiências mais "extravagantes" às quais Lady Gaga acostumou seu público.

A maquiagem seguiu a mesma lógica de intensidade controlada. O batom vermelho vivo, escolhido para combinar com o vestido, definiu a silhueta e, ao mesmo tempo, interagiu com a renda. Essa escolha deliberada reforçou a dimensão teatral de todo o visual.

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Uma aparição relacionada a "MAYHEM Requiem"

Essa roupa não foi escolhida ao acaso. Lady Gaga desfilou no tapete vermelho do The Grove para a estreia de "MAYHEM Requiem", sua nova performance ao vivo filmada exclusivamente para a Apple Music. Transmitido online, este evento especial revisita faixas de seu último álbum em uma encenação única, concebida como uma performance singular.

O visual usado na estreia, portanto, está em consonância com a continuidade visual do projeto. A dimensão dramática do vestido, o leque, a maquiagem marcante: todos esses elementos ampliam a visão artística de "MAYHEM" e preparam o público para a estética da performance filmada.

A recepção no Instagram foi bastante mista.

Foi nas redes sociais que a aparição realmente desencadeou o debate. Em publicações que mostravam o visual de Lady Gaga, os comentários se multiplicaram, revelando dois grupos bastante distintos.

Entre seus fãs, muitos internautas elogiaram a presença de palco da cantora, com reações como "magnífica" ou "que presença!". Para eles, a combinação flamenco-gótica serve como uma demonstração de poder estético.

Outros, no entanto, criticaram a inspiração "óbvia demais". Um comentário em particular, "Ela parece uma gótica", cristalizou algumas das críticas, com alguns internautas acreditando que Lady Gaga estava se afastando de seu estilo habitual ou julgando a abordagem "exagerada".

Além das preferências pessoais — porque todos têm direito ao seu próprio gosto — é importante lembrar que nenhuma aparência, nenhum corpo e nenhuma forma de se vestir devem ser usados como pretexto para julgamento ou ataque. As mulheres, como qualquer outra pessoa, são livres para se vestir como quiserem, sem ter que se conformar às expectativas ou padrões impostos pelo olhar alheio.

Um look fiel à trajetória fashion da cantora.

Desde o início, Lady Gaga construiu sua identidade fashion em escolhas ousadas que desafiam deliberadamente as expectativas. A escolha de uma estética flamenco-gótica para acompanhar o lançamento de "MAYHEM Requiem" é, em última análise, coerente com essa abordagem: uma silhueta concebida como uma declaração, priorizando o impacto visual em vez de buscar consenso.

Com seu vestido de renda vermelho e preto e leque preto, Lady Gaga transformou a estreia de "MAYHEM Requiem" em um verdadeiro momento fashion, entre o flamenco e a fantasia gótica. As reações contrastantes no Instagram confirmam o lugar único da cantora na cultura pop: o de uma artista cuja cada aparição continua a gerar discussões, muito além das roupas.