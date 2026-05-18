Aos 57 anos, Cate Blanchett impressiona com um vestido de silhueta floral e franjas hipnotizantes.

No tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 (12 a 23 de maio), Cate Blanchett protagonizou uma das aparições mais marcantes desta 79ª edição. Para a exibição do filme "Garance", a atriz australiana-americana desfilou com um vestido preto adornado com bordados florais em relevo e franjas. Sua silhueta se movia como uma pintura viva, criando um diálogo entre moda e arte com rara elegância, e já se consolidou como um dos momentos estilísticos mais comentados do festival.

Um vestido na encruzilhada da moda e da pintura.

O vestido usado por Cate Blanchett inspira-se diretamente numa obra do pintor filipino Olan Ventura, conhecido pelas suas composições florais hiper-realistas e pictóricas. Sobre um fundo completamente preto, o tecido é totalmente coberto por flores com pétalas vermelhas, rosas e amarelas, bordadas com detalhes tão meticulosos que parecem pintadas à mão. Esta homenagem têxtil à obra do pintor transforma o vestido numa verdadeira tela vestível, demonstrando um diálogo entre a alta-costura e as belas-artes, e situando a peça numa abordagem quase conceptual.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cate Blanchett (@cate.blanchett)

Bordado floral em relevo

O que torna este vestido tão único é o efeito tridimensional do bordado. Cada flor parece emergir do tecido como se atraísse a sua própria luz, criando uma impressionante interação de volumes. A técnica particularmente exigente do ponto cetim confere às pétalas um brilho quase úmido, como tinta fresca impregnada no tecido. Além da proeza técnica, esta abordagem transformou cada movimento da atriz numa verdadeira cenografia floral, onde os motivos pareciam ganhar vida em resposta aos holofotes.

Das mangas com franjas aos movimentos coreografados

Outra característica marcante desta peça eram as suas longas mangas com franjas que desciam até ao chão. A cada movimento da atriz, os fios esvoaçantes ondulavam, balançavam e rearranjavam-se, criando um efeito hipnótico que prolongava a vida do vestido para além da sua estrutura. Delicados laços pretos na parte de trás dos braços pontuavam o design, acrescentando um detalhe de alta-costura que sublinhava o trabalho artesanal meticuloso. Esta interação de texturas conferia ao vestido uma dimensão quase cinética, algures entre uma peça de alta-costura e uma instalação de arte.

Costas abertas e silhueta de sereia

As costas totalmente abertas proporcionavam um contraponto sereno à riqueza ornamentada da fachada. Na frente, o decote alto, tratado como um decote drapeado suave, libertava a área do pescoço e estruturava o busto. A saia em estilo sereia abraçava a figura de Cate Blanchett até os joelhos antes de se abrir em um acabamento com franjas que combinava com as mangas. Longas mechas pareciam brotar do centro de cada flor, como se o próprio vestido se estendesse para além de seus limites. Uma construção que unia o rigor arquitetônico ao movimento orgânico.

Uma beleza deliberadamente minimalista

Para não competir com o brilho deste vestido repleto de história, Cate Blanchett optou por uma beleza deliberadamente discreta. Seu cabelo loiro curto foi preso em um coque discreto e cuidadosamente estruturado, que emoldurou completamente seu rosto e permitiu que o vestido fosse o protagonista. Sua maquiagem se limitou a uma pele luminosa e uma maquiagem leve nos olhos, como se quisesse deixar o vestido atrair toda a atenção.

A assinatura de um ícone do tapete vermelho

Há muitos anos, Cate Blanchett é aclamada como uma das figuras mais inspiradoras do tapete vermelho internacional, atenta a cada detalhe e comprometida com escolhas ponderadas e significativas. Na noite anterior, na exibição do filme "Paper Tiger", ela havia surgido com um vestido preto de corte reto adornado com uma delicada gola franzida que emoldurava seu rosto como uma flor em seu cenário. Esse talento para a encenação, essa capacidade de transformar cada look em um momento, marca uma das presenças estilísticas mais reconhecíveis em Cannes.

Com sua aparição em Cannes, no dia 17 de maio, Cate Blanchett ofereceu uma demonstração deslumbrante de moda e elegância. Seu vestido, concebido como uma obra de arte vestível, articulou com perfeição sofisticação técnica, homenagem pictórica e uma apresentação elegante. Prova, se é que alguma era necessária, de que a moda pode ser mais do que apenas roupa: uma narrativa visual.