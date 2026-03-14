Apesar das críticas, esta modelo se recusa a raspar sua monocelha.

Na indústria da moda, os padrões de beleza são altamente definidos. Algumas figuras contemporâneas optam por desafiar essas normas. É o caso de Sophia Hadjipanteli, uma modelo que assume completamente sua monocelha, apesar das críticas constantes nas redes sociais.

Uma monocelha que se tornou sua marca registrada.

A cipriota-americana Sophia Hadjipanteli fez nome no mundo da moda graças a um detalhe muito marcante: sua sobrancelha única e espessa. Em um mundo frequentemente caracterizado por rostos perfeitamente lisos e padrões estéticos rígidos, essa escolha se destaca imediatamente.

Em suas redes sociais, onde possui um grande número de seguidores, a modelo compartilha regularmente fotos de ensaios fotográficos, desfiles de moda e momentos do seu dia a dia. Sua monocelha nunca é escondida ou alterada; pelo contrário, é totalmente aceita como parte de sua identidade. Para ela, essa característica física não é um "defeito" a ser corrigido, mas sim um traço natural que ela escolhe celebrar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Afirmar a própria singularidade diante das críticas.

Essa escolha nem sempre passa despercebida online. Em suas postagens, alguns internautas, infelizmente, não hesitam em enviar comentários ou conselhos não solicitados, incentivando-a a depilar a monocelha.

A modelo Sophia Hadjipanteli mantém-se firme em sua decisão: ela mantém o visual simplesmente porque gosta dele. Em vez de buscar aprovação externa, ela afirma que prioriza seu próprio conforto e sua visão de beleza. Em diversas entrevistas, ela chegou a mencionar o recebimento de mensagens particularmente agressivas, incluindo ameaças. Apesar disso, ela continua a exibir sua aparência com confiança, recusando-se a deixar que as críticas ditem sua imagem.

Um movimento para celebrar as sobrancelhas naturais.

Além do seu estilo pessoal, Sophia Hadjipanteli também lançou uma iniciativa nas redes sociais: o #UnibrowMovement. Este movimento incentiva as pessoas a aceitarem suas sobrancelhas naturais, independentemente do formato ou da densidade. A ideia é simples: lembrar a todos que a beleza não deve ser padronizada por tendências. A hashtag rapidamente ganhou uma comunidade online. Milhares de usuários começaram a compartilhar suas próprias fotos, celebrando suas características naturais e rejeitando a pressão dos padrões de beleza.

Para seus ensaios fotográficos, Sophia Hadjipanteli às vezes vai ainda mais longe, colorindo sua monocelha com tons vibrantes. Uma maneira criativa de transformar esse detalhe físico em uma verdadeira assinatura artística.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Uma carreira que demonstra singularidade pode ser atraente.

Ao contrário do que alguns possam imaginar, essa escolha estética não prejudicou sua carreira; muito pelo contrário. Representada pela agência Premier Model Management, a modelo Sophia Hadjipanteli colaborou com diversas marcas e projetos internacionais.

Numa indústria que caminha gradualmente para uma maior diversidade, a sua aparência, considerada única, está a tornar-se até uma mais-valia. Ela personifica uma nova geração de modelos que abraçam diferentes rostos e identidades fortes. Esta abordagem também se alinha com um movimento mais amplo de aceitação do próprio corpo, cujo objetivo é celebrar os corpos e os rostos tal como são.

Confiança construída desde a infância.

Essa autoconfiança não foi construída por acaso. Sophia Hadjipanteli costuma explicar que sua avó desempenhou um papel fundamental na formação de sua autoimagem. Desde a infância, sua avó a incentivou a se orgulhar de sua herança cultural e de suas características físicas. Essa educação, baseada na autoaceitação, permitiu que ela desenvolvesse um forte senso de autoconfiança. Hoje, em um mundo tão exposto quanto o da moda e das redes sociais, essa base serve como um verdadeiro escudo contra críticas.

Ao assumir sua monocelha, Sophia Hadjipanteli oferece uma perspectiva diferente sobre a beleza. Sua mensagem é clara: as diferenças físicas não precisam necessariamente ser corrigidas ou apagadas. Elas podem se tornar marcas registradas, elementos de estilo ou até mesmo motivos de orgulho. E em um mundo onde os rostos foram homogeneizados por muito tempo, essa visão mais livre e inclusiva atrai um número crescente de pessoas.