Após ser criticada por sua aparência, esta mulher compartilha uma mensagem poderosa.

A criadora de conteúdo britânica conhecida como @whatlauraloves publicou recentemente um vídeo no Instagram acompanhado de uma mensagem particularmente inspiradora. Diante de inúmeros comentários indesejados sobre sua aparência, a jovem oferece uma reflexão poderosa sobre imagem corporal e autoaceitação. Essa mensagem de positividade corporal ressoou profundamente com sua comunidade e nos encoraja a repensar a forma como enxergamos o corpo dos outros.

Uma observação sobre comentários não solicitados

Com um toque de humor, Laura começa com uma observação lúcida: apontar para uma parte do corpo de alguém é, paradoxalmente, uma admissão de que você estava olhando fixamente para essa pessoa. "Nada diz 'Eu estava olhando para você' como um comentário sobre o corpo de alguém", brinca ela. A estilista admite ter recebido muitos comentários desse tipo nos últimos anos, oscilando entre o divertimento e a incompreensão diante dessa necessidade que algumas pessoas têm de comentar sobre a aparência alheia.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Confidence & Plus Size Fashion (@whatlauraloves)

Uma relação transformada com o corpo

Laura então explica como sua perspectiva sobre o próprio corpo mudou profundamente. Após várias internações hospitalares prolongadas, algo se transformou dentro dela: ela deixou de ter uma relação ansiosa com sua aparência e se tornou completamente serena. Agora, ela vê seu corpo principalmente como um aliado, "fazendo o possível para mantê-la viva, respirando e aproveitando a vida por mais um dia". Essa perspectiva coloca a saúde e a gratidão no centro, bem distantes de julgamentos estéticos.

Uma mensagem universal e libertadora

Para a designer, a observação é simples: "Corpos são apenas corpos. Eles se movem, se dobram, existem." Ela nos lembra que, ao nos depararmos com um corpo que nos incomoda, todos temos uma escolha: aceitar essa realidade como parte integrante da experiência humana ou simplesmente seguir em frente. Ela conclui que apontar a aparência física de alguém revela muito mais sobre o observador do que sobre a pessoa que simplesmente existe. Uma mensagem notavelmente precisa, elogiada por muitos online.

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Por meio deste depoimento sincero, @whatlauraloves nos lembra da importância da gentileza e da autoaceitação. Uma mensagem poderosa e libertadora que convida a todos a olhar com mais carinho para o próprio corpo, assim como para o corpo dos outros.