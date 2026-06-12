Durante o show de Ariana Grande, essa dançarina plus size cativou a atenção da plateia.

Ariana Grande está atualmente em turnê pelos Estados Unidos e, durante uma de suas apresentações, uma dançarina conseguiu roubar a cena. Nos bastidores do palco, essa mulher, que estava ali para coreografar as músicas da estrela premiada, tornou-se, sem querer, a principal atração. Um fã iniciou uma busca para encontrar essa diva com seus movimentos de quadril hipnotizantes e aura magnética. E essa misteriosa dançarina plus size apareceu.

Quando a performance de uma dançarina plus size se torna icônica

Após um hiato de sete anos, Ariana Grande se reconectou recentemente com seus fãs em um retorno triunfal aos palcos. Os carinhosamente conhecidos como "Arianators", que idolatram a diva pop, puderam redescobrir o talento de seu ídolo ao vivo durante a "Eternal Sunshine Tour", que começou em 6 de junho. No entanto, durante um dos primeiros shows, eles rapidamente se esqueceram da estrela dessa apresentação de "reencontro", ocupados demais admirando a performance física de uma das dançarinas do grupo.

Essa artista "de apoio", contratada para incendiar o palco e ditar o ritmo do show de Ariana Grande, não ficou nas sombras por muito tempo. Flagrada em ação por um fã eufórico, ela é vista vivendo a música com intensidade. Com uma máscara de coelho sobre os olhos — o estilo característico da cantora —, cabelos ruivos e uma figura ousada , essa dançarina adiciona um toque de estilo ao elenco habitual. A poucos centímetros da estrela, ela executa movimentos sugestivos ao redor de um colega vestido com um traje de cetim. Transformada pela letra de "The Boy is Mine", um sucesso que soa como um hino ao amor e ao empoderamento feminino, ela é literalmente possuída pelos versos.

Este vídeo, publicado como um pedido de socorro nas redes sociais, tocou o coração de 400 mil internautas, que admiraram seus gestos majestosos e sua confiança contagiante. A dançarina, longe de ser uma mera figurante ou um simples elemento visual, atendeu a esse chamado, e seu nome é Amanda LaCount . E esta não é sua primeira experiência: ela possui um currículo de prestígio.

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Uma dançarina requisitada pelas maiores estrelas do mundo.

Essa dançarina, cuja identidade era desconhecida até essa revelação online, tem reputação internacional, e sua apresentação para Ariana Grande é apenas mais um destaque em sua incrível carreira. É apenas uma pequena amostra de sua profissão, que é mais do que uma simples paixão. Apesar da pouca idade, Amanda LaCount já possui uma lista impressionante de conquistas.

Essa nativa do Colorado, que começou sua carreira em musicais locais, se viu nos bastidores do desfile de moda "Savage X Fenty" de Rihanna, como atração principal da apresentação de Lizzo no Coachella e abrindo o Emmy Awards. Ela já dividiu o palco com alguns dos maiores nomes da música, incluindo Ozuna e Meghan Trainor. Também pode se orgulhar de participações memoráveis nos videoclipes de "Stupid Love" de Lady Gaga e "Swish Swish" de Katy Perry. Dançar a poucos centímetros de Ariana Grande foi, portanto, o próximo passo lógico em sua carreira deslumbrante, o reconhecimento máximo de seu talento.

Defendendo a diversidade corporal no cenário musical

Além de ser uma criança prodígio e ter uma trajetória impressionante, a dançarina, descoberta à margem dos holofotes durante a turnê de Ariana Grande, não apenas move o corpo, mas também desafia os padrões de beleza. A cada apresentação, Amanda LaCount diz ao mundo: "A dança não é apenas sobre o corpo: é um meio universal de expressão". Seus passos têm uma qualidade quase militante.

Idealizadora de um movimento que ela batizou de #quebrandooestereótipo — um nome que já define o tom — Amanda LaCount quer mostrar que essa disciplina não tem tamanho ou tipo de corpo. Segundo ela, a dança não é reservada para uma "elite de baixa estatura", e ela é a prova viva disso. Ela está compensando décadas de marginalização nos palcos de estádios e teatros, exibindo com orgulho suas curvas. Por muito tempo, mulheres curvilíneas ou plus size sequer eram uma "opção" neste mundo altamente seletivo que trata o corpo como uma mercadoria lucrativa em vez de um instrumento completo. Felizmente, Amanda LaCount está abrindo caminho para elas e fazendo de sua figura um símbolo de resistência.

Enquanto a cantora Ariana Grande enfrenta críticas por ser "magra demais", outras mulheres com curvas sofrem discriminação silenciosa em certos círculos onde a aparência física importa ainda mais. Graças a artistas como Amanda LaCount, a autoaceitação é expressa com orgulho para o mundo. E essa é a melhor resposta à crítica.