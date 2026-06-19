Considerada "velha demais" para ser modelo de moda praia, ela responde às críticas com franqueza.

Positividade corporal
Léa Michel
@bethennyfrankel / Instagram

A empresária, personalidade da televisão e escritora americana Bethenny Frankel não tem a menor intenção de deixar que as críticas ditem suas ações. Aos 55 anos, ela desfilou na passarela do Sports Illustrated Swimsuit Runway Show em Miami Beach. Diante dos comentários sobre sua idade e aparência, ela optou por responder com sinceridade e confiança.

Uma confiança que não requer validação.

Quando alguns internautas questionaram sua presença nas passarelas, Bethenny Frankel optou por responder de forma simples, em vez de se justificar. Em um vídeo publicado no TikTok , ela explicou (em inglês) que não estava tentando se adequar aos padrões tradicionais da moda.

Seu objetivo? Ser ela mesma e aproveitar ao máximo a experiência. Ela admite que não se importou muito com a idade em sua primeira participação no desfile, antes de descobrir a polêmica que isso gerou nas redes sociais. Isso não a impediu de continuar desfilando com entusiasmo.

Alegando ter um corpo "real"

Além dos comentários relacionados à sua idade, a mulher na casa dos cinquenta também abordou as críticas ao seu físico. Sua mensagem é clara: ela abraça um corpo natural e uma relação mais tranquila com o seu bem-estar. Longe de dietas ou exercícios intensos, ela explica que encontrou um equilíbrio que lhe convém. Uma jornada pessoal construída ao longo dos anos, após um período em que sua relação com a comida e a atividade física era mais complexa.

Essa declaração destaca uma visão mais pacífica do corpo, onde a autenticidade prevalece sobre a busca pela perfeição. É uma mensagem que ressoa com muitas pessoas cansadas de expectativas irreais.

Um momento especial compartilhado com entes queridos.

No evento realizado no W South Beach, Bethenny Frankel fez diversas aparições no palco com vários looks diferentes. Este ano, ela também recebeu o título de "Rookie" da renomada revista, um prêmio que marca sua entrada no mundo dos desfiles de moda. Na plateia, ela contou com o apoio de seus entes queridos. Seu parceiro assistiu ao desfile da primeira fila, enquanto sua filha adolescente observava orgulhosamente essa demonstração de autoconfiança.

Ao responder abertamente às críticas, Bethenny Frankel transforma uma controvérsia sobre idade e aparência em um poderoso apelo à autoaceitação. Sua atitude nos lembra que não há limite de idade para se sentir bem consigo mesmo, expressar-se livremente ou aceitar novos desafios. Através dessa aparência marcante, ela transmite uma mensagem simples, porém poderosa: a confiança não depende de um número em um documento de identidade nem de uma figura única.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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