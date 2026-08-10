Ao apresentar sua coleção de sapatos, ela reacende inadvertidamente um debate sobre padrões de beleza.

Tudo começou como um simples vídeo de moda: a apresentação inocente de uma coleção de saltos altíssimos. No entanto, o que deveria ser um desfile de moda simples e improvisado rapidamente se transformou em um julgamento estético. Em vez de elogiar o design desses sapatos dignos de uma princesa, os internautas mais maldosos se concentraram em outro detalhe, mais físico.

Quando os pelos do corpo atraem mais atenção do que os sapatos

A criadora de conteúdo @carolenavmusic não esperava tamanha repercussão negativa ao exibir seus sapatos de salto alto de conto de fadas. Em um vídeo que facilmente ultrapassou um milhão de visualizações, essa cantora profissional, cujo feed do Instagram é uma mistura de demos de áudio e compras de sapatos de cano alto, apresenta os destaques de sua coleção de calçados. Em seguida, ela realiza uma demonstração de passos de dança digna de uma modelo profissional de passarela, no conforto de sua sala de estar. Ao longo dessa grande exibição de moda, ela sempre foca em seus pés. É uma espécie de direção artística para ela, e com razão.

Essa mulher, que claramente possui mais sapatos do que roupas para combiná-los, usa sandálias plataforma que lembram as bonecas Bratz, modelos inspirados no Renascimento e até pares rosa-chiclete que parecem ter saído direto da Barbie. O vídeo, gravado com orgulho descarado, recebeu elogios de aficionados por moda e entusiastas do Pinterest. No entanto, também se tornou alvo de inúmeras críticas totalmente irrelevantes.

Alguns internautas, claramente ali para relembrar a todos os padrões de beleza, fizeram o papel de advogado do diabo. Expressaram seu desgosto pelas pernas peludas da personagem principal com emojis nauseantes e adjetivos repugnantes. "Pensei que ela fosse um homem." "Qual a graça desses sapatos se você tem pernas de homem?" "E se começássemos uma coleção de lâminas de barbear?" Apesar de anos de dessensibilização à pele lisa e sem pelos, muitos ainda se surpreendem ao ver pelos no corpo feminino. Esse fenômeno natural, comum a todos os seres humanos, parece ser o maior crime para as mulheres, ou até mesmo uma gafe.

Esses comentários ilustram a pressão estética exercida sobre as mulheres.

Esses comentários, perpetuando uma retórica de marketing ultrapassada, sugerem que pelos no corpo são supérfluos em mulheres e não podem coexistir com saltos altos com babados ou outros enfeites. Enquanto as verdadeiras fashionistas e defensoras da positividade corporal afirmam estar ocupadas demais admirando os sapatos em destaque para se preocuparem com o fundo, essas propagadoras de ódio estão ocupadas promovendo o ideal de pele lisa. Como se pelos no corpo só crescessem em corpos masculinos ou unicamente pela magia da testosterona.

É esse tipo de crítica não solicitada que força as mulheres a esconderem suas pernas descuidadas sob grossas camadas de roupa, a deixarem de nadar porque suas pernas não estão apresentáveis e a desperdiçarem 72 dias de suas vidas se depilando . Embora pelos no corpo sejam sinônimo de virilidade nos homens e até mesmo um símbolo positivo, evocam desleixo quando aparecem sob uma saia.

Felizmente, a criadora de conteúdo parece completamente imune à opinião alheia. Longe de se deixar abater por inseguranças ou vergonha, ela se recusa a depilar as pernas para agradar à sociedade. Pelo contrário, ela quer que as pessoas se acostumem com sua aparência, para que ela não seja mais vista como "vulgar", mas como uma pessoa comum.

Lembrete: pelos no corpo e feminilidade não são termos contraditórios.

Se, na seção de comentários, alguns internautas maldosos presumem que pelos no corpo prejudicam o estilo dessa mulher e arruinam o potencial de seus sapatos, que claramente parecem saídos de um conto de fadas da Disney, isso não passa de um mito. Fomos tão condicionados a ver mulheres com pele aveludada, sem um único pelo, que passamos a acreditar que isso é a norma, a regra a seguir. No entanto, pelos no corpo são saudáveis em todos os corpos e continuam sendo uma realidade universal, não uma questão de gênero.

Mas graças a hashtags como “Eu mantenho meus pelos no corpo” ou “princesas têm pelos no corpo”, os pelos femininos estão sendo discutidos de forma diferente. Não como algo proibido, mas como um direito. A criadora de conteúdo abraça completamente esse movimento de libertação. Ela até compôs uma música em sua homenagem, intitulada “REVOLUTIONHAIRY”. Ela também gosta de estilizar e modelar seus pelos artisticamente, assim como faria com o próprio cabelo.

No século XXI, os pelos corporais femininos não deveriam mais ser um problema, nem causar choque visual. Nem sequer deveriam chamar a atenção. E mulheres como Carolena oferecem um exemplo de feminilidade mais realista e acessível.