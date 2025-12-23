Essa doença rara faz com que seus seios cresçam continuamente: ela transforma isso em uma força.

A cada ano, seus seios aumentam um tamanho de sutiã e dobram de volume. Acometida por uma condição que a comunidade médica ainda luta para explicar, ela está condenada a conviver com esses seios que crescem cada vez mais. Longe de se alarmar, a escocesa de 25 anos conseguiu transformar essa peculiaridade física, que a impede de ver os próprios pés, em uma vantagem.

Um peito em constante crescimento

Geralmente, os seios atingem o fim do seu crescimento após a puberdade, mas não os de Summer Roberts. Os dela crescem visivelmente a cada ano, obrigando-a a trocar de lingerie com muita frequência. Mesmo os maiores sutiãs disponíveis são pequenos demais. Seus seios transbordam pelas costuras e ocupam todo o espaço em suas roupas. Ela se sente apertada em todos os tecidos, até mesmo nos mais elásticos. O motivo? Ela aumentou dez tamanhos de sutiã em dez anos, chegando a tamanhos que não são mais fabricados.

Enquanto algumas mulheres podem desejar um decote mais generoso e um pouco mais pronunciado, esta escocesa quer reverter o destino que parece tê-la atingido. Seus seios pesam mais de 25 quilos e são um fardo. Essas duas grandes massas sobrecarregam sua estatura de 1,45 metro, e Summer as carrega como pesos. Além de a puxarem para baixo e curvarem suas costas, esses seios em constante crescimento dificultam todos os seus movimentos. Desde se vestir até lavar roupa, todas as tarefas básicas se tornam um desafio.

Seus seios, que ela mal conseguia esconder, haviam levantado muitas questões. Aos 15 anos, quando seus seios começaram a crescer descontroladamente, Summer consultou um médico na esperança de encontrar respostas e soluções. A conclusão dele? Era simplesmente o efeito normal da puberdade e da explosão hormonal. Obviamente, esse diagnóstico um tanto simplista estava longe da verdade.

Uma doença rara e particularmente debilitante

Apesar de uma persistente sensação de incompreensão e do crescimento contínuo dos seios, Summer havia aprendido a viver neste corpo "diferente dos outros". Então, um dia, ela sentiu um nódulo em um dos seios, o que a levou a procurar ajuda médica imediatamente. Enquanto estava lá para uma emergência médica e um exame de mama, os médicos diagnosticaram sua peculiaridade física: "gigantomastia".

O portal de notícias Passeport Santé define a condição como uma "hipertrofia mamária excessiva e muito rara que ocorre durante a puberdade ou a gravidez". A condição não é irreversível: uma cirurgia de redução mamária pode ser suficiente para revertê-la. Enquanto aguarda a oportunidade de perder parte do peso dos seios e recuperar um pouco da liberdade de movimento, ela usa um corset para manter uma boa postura. No entanto, Summer se recusa a usar cintas modeladoras ou tecidos que cubram o busto. Pelo contrário, ela celebra sua diferença em todos os looks.

Aceitação em vez de lamentação

Summer poderia ter se sentido impotente diante desse busto extraordinário que domina seu reflexo. Há alguns anos, ela teria aprendido as regras da sobreposição de roupas, amontoando camadas de peças e mentindo sobre sua silhueta. Teria tentado escapar do olhar zombeteiro alheio. Hoje, parece imune às críticas, as mesmas que teria levado ao pé da letra cinco anos atrás. Melhor ainda, ela se enriquece com essa peculiaridade no sentido mais literal da palavra. Alerta de spoiler: seus seios lembram duas barras de ouro. É sabido que a raridade aumenta o valor.

Este busto, que não se encaixa em nenhum padrão, poderia ter sido um fardo. Mas Summer decidiu transformá-lo em sua arma secreta. Muito ativa em plataformas adultas, Summer embolsou a considerável quantia de £70.000 (quase €80.000) em apenas um mês. Ela não é mais escrava do seu corpo e de suas inseguranças , mas sim dona de sua figura.

No início, seus seios eram seu maior obstáculo, mas hoje são seu maior trunfo. A história de Summer nos lembra que o mundo é feito de todos os tipos de pessoas. Aprender a se amar não é uma opção, mas uma necessidade para seguir em frente.