"Por que esperar até ter tanquinho?": ela incentiva as pessoas a se vestirem com mais liberdade neste verão.

Embora as temperaturas escaldantes do verão nos obriguem a usar roupas mais leves e mostrar mais pele, para algumas mulheres exibir a silhueta continua sendo "um privilégio". Impulsionadas pelo conceito de "corpo de verão", que nada mais é do que uma invenção gordofóbica, muitas mulheres se sentem excluídas do uso de tops cropped simplesmente por terem gordurinhas localizadas e um corpo mais cheio.

Um lembrete essencial sobre a aceitação do próprio corpo antes do verão.

As mulheres sonham com um mundo onde possam usar saias sem se preocupar com celulite e tops curtos mesmo com uma barriguinha saliente. Em seu mundo ideal, elas não precisariam ajustar suas roupas ao seu tipo de corpo e poderiam pegar a primeira blusinha que vissem sem precisar pedir permissão. Elas desfilariam pelas ruas com a barriga à mostra, as coxas expostas e as dobrinhas livres das mangas e tecidos escuros.

No entanto, nesta era do "corpo de verão" e das manchetes moralizantes que nos incentivam a "tonificar a silhueta" para poder usar vestidos justos e blusas decotadas, isso não passa de uma utopia distante. É um cenário idílico que talvez nunca se concretize. Todo verão, o refrão é o mesmo: você precisa emagrecer e "afinar a cintura" para merecer saias com fenda, tops cropped presos por um cordão e as peças mais modernas da estação. Tão implacável e incessante quanto um hit de verão tocado repetidamente, esse discurso condena os corpos que se recusam a se submeter a essa metamorfose estival.

E essa pressão para ser magra, apresentada sob um verniz de boa vontade e argumentos de bem-estar, está afetando a confiança daquelas cujos corpos permanecem inalterados. De acordo com uma pesquisa da IFOP, 60% das mulheres dizem ter uma imagem corporal negativa com a chegada do verão. Enquanto algumas frequentam a academia incansavelmente e trancam suas geladeiras na esperança de se adequarem a um ideal, outras defendem um boicote estiloso a esses ditames. Essa é certamente a postura positiva adotada pela criadora de conteúdo Tess Ryfa (@rosabohneur), que nos lembra que todos os corpos são válidos na moda e que esses tabus existem apenas em nossas mentes.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada pela Sra. Rosa Boh-neur (@rosabohneur)

Mostrar a barriga, mesmo que ela não esteja de acordo com os padrões.

Em um vídeo que muitos consideram "corajoso" ou "ousado", a jovem, dedicada a nos libertar dos padrões de beleza, afirma categoricamente: sim, você pode usar shorts de cintura baixa e tops cropped mesmo que não tenha o corpo da Emily Ratajkowski. Um raio de sol que ilumina nossos feeds e coloca em xeque todos os antigos princípios estéticos, ela luta pela autoaceitação e quer transformá-la em um movimento universal.

Chega de nos confinarmos a roupas que nos sufocam sob o pretexto de que nosso físico é inaceitável na sociedade ou não está suficientemente definido. É hora de libertar nossas barrigas de blusas largas e zíperes apertados. E Tess Ryfa (@rosabohneur) nos mostra o caminho, com sua barriga balançando diante de nossos olhos e seu andar que proclama em alto e bom som : "Não me importo com o que os outros pensam".

Em um conjunto cor de chocolate que desafia a modéstia imposta às figuras "mais cheias", a efervescente Tess Ryfa (@rosabohneur) desfila entre as barracas com uma desenvoltura inspiradora. Enquanto as postagens nas redes sociais muitas vezes nos levam a acreditar na perfeição ao exibirem barrigas esculpidas e abdominais definidos, esta nos convida a sermos nós mesmas.

Uma imagem que aumenta a autoestima e tranquiliza as mulheres.

Nos comentários do vídeo de Tess Ryfa (@rosabohneur), todos são de muita gentileza, e os internautas a agradecem como se ela tivesse salvado o verão deles. "Não perca um só momento de sol por causa de uma barriguinha." "O fato é que eu nem tinha reparado na sua barriga, só vi como seu look estava lindo." "A barriga é onde o amor e a beleza estão guardados." "Eu precisava ver isso para as minhas férias na praia mês que vem." As mensagens deixadas neste vídeo, que parece uma lição valiosa na era da obsessão pela magreza, são todas de gratidão.

Algumas mulheres aplaudem essa representação, ainda rara entre os pixels, enquanto outras evocam o mito da barriga chapada e confirmam, por experiência própria, que os músculos abdominais desaparecem depois de algumas mordidas. O que estamos presenciando é uma verdadeira demonstração de sororidade e gentileza.

A criadora de conteúdo Tess Ryfa (@rosabohneur), um exemplo vivo de amor próprio, está normalizando o que o público em geral ainda considera "excepcional" ou "heroico". Independentemente de você ter uma barriga "dura como pedra" ou uma barriga mais flácida, você tem o direito de usar blusas que mostram sua barriga.